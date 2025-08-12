În timp ce pentru unii, Untold a fost un prilej de distracție și relaxare, pentru alții, a fost prilej de îmbogățire. Trei străini au părăsit festivalul cu bijuterii şi alte bunuri furate și au fost prinși abia pe aeroport, înaintea controlului de securitate, înaintea unui zbor spre Barcelona.

Cuprins:

Ce au găsit polițiștii în bagajele celor trei hoți La ce distanță de timp au fost prinși cei patru hoți

Ce au găsit polițiștii în bagajele celor trei hoți

Poliţiştii au găsit în bagajele lor o mică comoară: 18 lănţişoare din metale prețioase, care prezentau urme de rupere, parfumuri, dar și cartuşe de ţigări, pachete de cafea şi alte bunuri. Cei trei hoți, o femeie şi doi bărbaţi, au fost reţinuţi.

Cei trei străini prinși pe aeroport acționau ajutați de un complice, tot cetățean străin, cu care veniseră în România și care fusese reținut de autorități înaintea lor. Cele patru persoane, cu vârste cuprinse între 30 şi 46 de ani, sunt bănuiți acum de furt calificat, informează IPJ Cluj, citat de .

Pe perioada desfășurării festivalului Untold, între 7 și 10 august, polițiștii au fost sesizați cu privire la 16 furturi de bijuterii. În acest context, poliţiştii care acţionau în zona festivalului au desfăşurat activităţi pentru identificarea persoanelor responsabile de sustragerea bunurilor.

La ce distanță de timp au fost prinși cei patru hoți

În seara de 10 august, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au depistat un bărbat de 44 de ani, cetăţean străin, bănuit că ar fi comis mai multe furturi în timpul . Acesta acționa alături de alte trei persoane, iar acest lucru a fost confirmat și de informațiile despre călătoriile cu avionul ale celor patru străini.

Bărbatul de 44 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar la o zi distanță, pe 11 august, celelalte trei persoane, o femeie de 30 de ani şi doi bărbaţi de 46, respectiv 37 de ani, au fost depistate în terminalul aeroportului, în timp ce se pregăteau să efectueze controlul de securitate pentru îmbarcarea spre Barcelona.

În urma probatoriului administrat, şi faţă de cele trei persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Activităţile au fost sprijinite şi de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale .