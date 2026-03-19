Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Ce au transmis pompierii

Ana Maria
19 mart. 2026, 09:52
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Câte persoane au fost evacuate la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca
  2. Ce spun pompierii despre incendiu
  3. Care a fost cauza incendiului de la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca
  4. Ce măsuri se iau după incident

Un incendiu a fost semnalat joi dimineață la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, cunoscut drept Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, stârnind panică în rândul pacienților și al personalului medical.

Flăcările au izbucnit într-o încăpere situată la etajul 1 al clădirii, iar intervenția rapidă a echipajelor de urgență a fost esențială pentru limitarea incidentului.

Câte persoane au fost evacuate la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca

În urma degajărilor de fum, autoritățile au decis evacuarea imediată a persoanelor aflate în interior. Aproximativ 50 de oameni, pacienți și cadre medicale, au fost scoși din clădire în siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, nu au fost raportate victime.

Ce spun pompierii despre incendiu

In urma cu scurt timp am fost anuntati de producerea unui incendiu la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Balaceanca. In urma recunoasterii efectuate de primele echipaje se observa o usoara degajare de fum in interior, fara flacara.

Incendiul s-a manifestat intr-o camera la etajul 1, au ars materiale textile. Incendiul este lichidat”, a transmis ISUBIF, potrivit Știripesurse.

Care a fost cauza incendiului de la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca

Primele informații indică faptul că focul a izbucnit într-o cameră de la etajul 1, unde au ars materiale textile. Incendiul nu s-a extins, însă, fumul a impus evacuarea rapidă a tuturor persoanelor din zonă.

Cauza exactă urmează să fie stabilită de pompieri, după finalizarea cercetărilor.

Ce măsuri se iau după incident

După stingerea incendiului, echipele de intervenție verifică întreaga clădire pentru a elimina orice risc. Activitatea unității medicale ar putea fi afectată temporar, până la finalizarea evaluărilor.

Pentru astfel de situații, spitalele au protocoale stricte de intervenție, care includ evacuarea rapidă și izolarea zonelor afectate pentru a preveni extinderea focului. Incendiile în unități medicale sunt considerate extrem de periculoase, mai ales în secțiile cu pacienți vulnerabili, motiv pentru care controalele de siguranță sunt esențiale și periodice.

