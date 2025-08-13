B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » O autoutilitară a fost distrusă de flăcări în Botoșani. Pompierii au împiedicat extinderea incendiului

O autoutilitară a fost distrusă de flăcări în Botoșani. Pompierii au împiedicat extinderea incendiului

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 22:57
O autoutilitară a fost distrusă de flăcări în Botoșani. Pompierii au împiedicat extinderea incendiului
Sursa foto: Facebook / ISU Botosani

O autoutilitară a ars în totalitate pe un drum din Strahotin, comuna Dângeni. Intervenția rapidă a pompierilor a salvat o lizieră de salcâmi și mai multe terenuri agricole, relatează Agerpres.

Cuprins:

  • Cum s-a produs incidentul și care ar fi cauza probabilă
  • Cum au intervenit autoritățile
  • Ce recomandă ISU pentru prevenirea incendiilor

Cum s-a produs incidentul și care ar fi cauza probabilă

O autoutilitară care circula pe un drum din Strahotin, comuna Dângeni, a luat foc în această după-amiază.

Șoferul a observat flăcările, a oprit imediat vehiculul, a ieșit și a sunat la 112.

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, incendiul a fost cel mai probabil cauzat de un scurtcircuit. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Cum au intervenit autoritățile

Pompierii militari de la Garda de Intervenție Trușești au intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere.

Când au ajuns, autoutilitara era complet cuprinsă de flăcări. Pompierii au acționat rapid pentru a preveni extinderea focului către o zonă acoperită de salcâmi și către culturile agricole din apropiere.

Ce recomandă ISU pentru prevenirea incendiilor

ISU Botoșani reamintește șoferilor câteva măsuri importante pentru a preveni astfel de incidente:

  • Verificați sistemul electric al mașinii
  • Asigurați-vă că luminile nu sunt stricate sau neizolate
  • Verificați periodic dacă există scurgeri de combustibil sau ulei
  • Evitați improvizările la sistemul electric
  • Verificați data de expirare a stingătorului auto

