O fată de 14 ani a fost găsită moartă, în grădina familiei. Adolescenta se juca un joc ce i-ar fi cerut sacrificiul suprem

O adolescentă de 14 ani, din Coțușca, județul Botoșani, a fost găsită moarte în curtea familiei sale. Fata s-a sinucis duminică seara, într-o anexă a gospodăriei, după cum a precizat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, Valeriu Chihaia, potrivit Agerpres.

Părinții tinerei ar fi plecați la muncă în străinătate. Iar adolescenta și fratele ei se aflau în grija unui unchi.

„În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi a fost dispusă necropsia”, a afirmat procurorul de caz.

Gestul fetei ar fi fost cauzat de un joc online

Primarul din localitate susține că gestul tinerei ar fi fost consecința participării la un joc online. Jocul i-ar fi cerut să îndeplinească inclusiv sacrificiul suprem.

„Din ce am înțeles, juca un joc pe internet în care i se cerea până la sacrificiul suprem (…) Eu aseară am fost anunţat, însă nu am avut puterea să mă duc acolo să văd cum stau lucrurile, pentru că e anchetă în derulare. Se pare că Procuratura a luat telefonul şi a constatat lucrul acesta. Nu este oficial, dar cei care au fost acolo mi-au transmis lucrul acesta.

Familiile, şi părinții, şi unchii, sunt oameni cu bunăstare, nu oameni dintr-o categorie socială mai scăzută. E destul de neplăcut”, a declarat primarul localității, pentru BotosaniNews.ro.