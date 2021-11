Oradea: Cimitirele fac angajări din cauza numărului ridicat de decese. „Am ajuns la 11-12 înmormântări pe zi”

Pe 20 octombrie, timpul de așteptare pentru programarea unei înmormântări era de o săptămână, la Cimitirului Municipal Rulikowski, iar oficialitățile au transmis că volumul mare de decese îi face nevoiți pe gropari să sape gropile cu utilaje speciale.

„În momentul de faţă, la Cimitirul Municipal Rulikowski, timpul de aşteptare pentru programarea unei înmormântări este de aproximativ o săptămână, deşi a fost suplimentat personalul angajat pentru săpatul gropilor, în condiţiile în care numărul înmormântărilor programate este de 10 sau chiar 11 pe zi.”, a declarat Primăria Oradea.

Personalul din cimitirele din țară devine insuficient

„Dacă în general, aveam cinci maxim şase înmormântări pe zi, odată cu valul patru al pandemiei am ajuns la 11, chiar 12 înmormântări pe zi. Pentru a fluidiza, am abordat două direcţii: căutăm să mărim numărul groparilor, scop în care am dat anunţuri că angajăm gropari şi deja avem şapte în plus faţă de ce aveam, cu un venit net de minim 3.000 de lei, respectiv am pichetat parcelele noi, pe care le aveam de rezervă, pentru a putea lucra mecanizat”, a declarat, luni, directorul ADP Oradea, Liviu Andrica, conform Agerpres.

În urma deciziei Primăriei Oradea de a săpa gropile folosind utilaje speciale, timpul necesar pentru săparea unei gropi s-a înjumătățit drastic. Așadar, familiile decedaților nu mai sunt nevoite să aștepte o săptămână pentru programarea unei înmormântări. Chiar și așa, utilizarea utilajul nu este posibilă în zonele cu morminte deja existente, așa că s-a recurs la utilizarea parcelelor de rezervă, de la marginea cimitirului.

„Cel mai important lucru, dincolo de aspectele tehnice pe care noi le rezolvăm cumva, angajând personal şi cumpărând utilaje, cel mai important lucru, subliniez, e ca oamenii să înţeleagă că trebuie să se vaccineze. Dacă nu se vor vaccina, va creşte numărul celor cu forme grave în spitale şi numărul deceselor. E dur, dar aceasta este realitatea”, a afirmat Andrica.

Publicația Recorder a realizat un clip video în care a prezentat, de asemenea, problemele pe care serviciile de pompe funebre le au în această perioadă, a valului patru. De cele mai multe ori, patronii se plâng de volumul mare de clienți, iar starea psihică a acestora se deteriorează pe zi ce trece.

Bilanțul deceselor COVID, astăzi

Numărul deceselor cauzate de coronavirus a ajuns la 48.073, după ce în ultima zi au fost raportate încă 322. Este vorba despre 151 bărbați și 171 femei, pacienți internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Printre victime se numără și o tânără de 25 de ani din județul Mures, nevaccinată.