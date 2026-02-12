B1 Inregistrari!
Petrecere de Valentine’s Day pe banii primăriei. 115.000 de lei pentru îndrăgostiții din Alexandria (VIDEO)

Adrian A
12 feb. 2026, 13:52
Cuprins
  1. Ce primesc îndrăgostiții din Alexandria
  2. Ce spune primarul despre eveniment

Primăria din Alexandria a decis să dea 115.000 de lei pentru o petrecere de Ziua Îndrăgostiților. Primarul este decis să nu renunțe la nicio petrecere pe care o poate organiza. Nu contează banii, dacă e vorba de îndrăgostiții din Alexandria.

Ce primesc îndrăgostiții din Alexandria

Deși anul nu este clar ce bugete vor avea primăriile în 2026, unele au început deja să plătească petreceri, din bani publici. Un prim exemplu vine din Alexandria, unde, la inițiativa primarului, Consiliul Local a aprobat cheltuirea a circa 115.000 lei pentru o petrecere de Valentine’s Day dedicată elevilor de liceu, la un restaurant din oraș.

Așa că îndrăgostiții din Alexandria vor avea parte de muzică, dans, poze gratis, cabine pentru sărutări și căsătorii de o zi pentru liceeni, dar și premii, în vouchere la diferite platforme de comerț online și jocuri precum „Bei sau faci”.

Evenimentul este prevăzut să dureze minimum 7 ore, ceea ce înseamnă că prețul mediu pentru petrecere ar fi de aproximativ 16.400 de lei pe oră (sau 3.220 euro) . Banii provin din capitolul bugetar „Cultură, recreere și religie”.

Ce spune primarul despre eveniment

În direct pe B1TV, primarul din Alexandria, Victor Drăgușin a afirmat că nu îl interesează nici tăieri, nici ce zice Guvernul despre strâns cureaua. Nu va renunța niciodată la petrecerea pentru îndrăgostiții din oraș.

„Nu e prima dată când facem. Aproape în fiecare an am făcut acest eveniment și îl voi face cât voi mai fi primar. Pentru tineri facem orice e nevoie. Și am și făcut până acum, că de asta sunt la al cincilea mandat de primar.

Nu mă ocup de licitații, nu particip la astfel de evenimente. Nu mă ocup de organizare, nu mă ocup de chestiuni mărunte cum sunt dați banii și cheltuielile pentru astfel de evenimente.

Asta că nu o să mai avem bani e un drob de sare. Când o să îmi taie bani guvernul, atunci o să ies și eu în stradă. Noi nu avem buget național și îl aprobăm abia de Paști. O să îmi fac griji atunci.„, a declarat Victor Drăgușin.

Iar dacă primarul s-a ferit să vorbească despre cum s-au dat banii, îl anunțăm noi că nu a fost nicio licitație. Mai mult de jumătate din bani s-au dus spre o firmă care e abonată la contractele cu Primăria. Care a primit în ultimii 7 ani alte 12 încredințări directe pentru organizare de evenimente, în valoare totală de 384.800 lei, scriu jurnaliștii de la spotmedia.ro.

