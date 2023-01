Povestea ieșencei Laura Mareș, prima femeie din România care a cucerit cele mai înalte vârfuri montane din lume

Laura Mareș este prima femeie din România care a urcat pe vârful Ama Dablam din munții Himalaya și pe Gasherbrum II din Pakistan. Ea este medic oftalmolog de profesie și se pregătește pentru o nouă expediție. Până acum, femeia a urcat trei vârfuri cu altitudini de peste 8.000 de metri. Laura Mareș visa să cucerească Kilimanjaro Totul a început acum 20 de ani, când Laura Mareș a citit multe cărți despre munți, ascensiuni și alpiniști, visând să cucerească Kilimanjaro la vârsta de 40 de ani. Ulterior, a găsit un anunț despre o agenție care organiza o expediție pe Elbrus, cel mai înalt vârf al Europei, realizând că aceasta ar fi o încercare bună pentru început. De atunci, viața medicului s-a schimbat. Laura a călătorit și a cucerit cele mai înalte vârfuri montane. „Totul a început cu mulți ani în urmă, poate 20, când am început să citesc despre munte, ascensiuni, alpiniști. Un vis îndepărtat era să urc, la 40 de ani, pe Kilimanjaro. Am găsit, în ianuarie 2013, un anunț despre o agenție care organiza o expediție pe Elbrus, cel mai înalt vârf al Europei (5.642 m) și m-am gândit că ar fi o bună încercare, înainte de Kilimanjaro.

Așa a început totul… Mi-am găsit un antrenor personal, i-am spus ce plan am și cu șase luni înainte am început să mă antrenez. Mi-am luat echipament, am anunțat familia că am un proiect personal, să plec în Caucaz, iar în iulie am plecat. Nu cunoșteam pe nimeni din grup.

Am urcat pe Elbrus, apoi, în anul următor, pe Mont Blanc și pe Kilimanjaro. Restul a venit cumva de la sine. Am cunoscut oameni cu aceeași pasiune, am descoperit că prefer ascensiunile mai tehnice, am început să selectez turele și proiectele”, a povestit Laura Mareș pentru

Prima femeie din România care a urcat pe Ama Dablam

Ieșeanca Laura Mareș are mai multe realizări sportive. A fost premiată de două ori de Federația Română, fiind prima femeie care a urcat vârful Ama Dablam din munții Himalaya și Gasherbrum II din Pakistan. Ea și coechipierul ei, Justin Ionescu, au reușit să cucerească aceste vârfuri fără ajutorul porterilor de altitudine sau a oxigenului suplimentar.

„Sunt prima femeie din România care a urcat pe Ama Dablam (6.812 m) și GII, în Pakistan (8.035m). Astea ar fi recordurile. Următoarea expediție va fi la Makalu, care este aproape al cincilea vârf din Himalaya, are 8.481 m.

Ca să urci fără oxigen cred că trebuie să ai și o genetică bună, contează și asta, contează expunerea repetată la altitudine. Cu cât mergi în mai multe expediții, cu atât climatizarea e mai ușoară, e o întreagă strategie. Înainte se mergea cu tuburi de oxigen, dar atunci nu exista atâta tehnologie.

Acum, alpiniștii de valoare, să spun așa, merg fără oxigen. Sper să reușesc să urc și alți munți fără oxigen, deocamdată am reușit să fac asta doar pe GII”, a mărturisit Laura Mareș pentru sursa citată.