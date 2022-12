Povestea șocantă a unui bărbat de 54 de ani din Craiova: a murit după ce i-a fost administrat un tratament prescris greșit. Care este explicația asistentei

Pacientul de 54 de ani a ajuns în Terapie Intensivă intoxicat cu anticoagulantul administrat greșit. A decedat după 4 zile de la internare. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă.

În ultima perioadă, în Craiova, a tot circulat zvonul că la Spitalul de Urgență, nu mai există eprubete, feșe sau alte consumabile. Și nici la capitolul medicamente situația nu ar fi deloc roz.

Conducerea spitalului a spus, de fiecare dată, că sunt probleme cu furnizorii, dar stocul nu este zero și situația este sub control. Cazul pacientului Aurel Drăghici, în vârstă de 54 de ani, arată, însă, că lucrurile nu stau deloc așa.

Fiicele pacientului decedat încearcă, disperate, să afle tot ce s-a întâmplat în cazul tatălui lor

„Noi eram în Germania și tata . Avea probleme cardiace, a și fost operat pe cord, mai fusese internat în septembrie. Tata a mers singur la spital și după patru zile l-am luat în coșciug. L-au lăsat pe secția de cardiologie ca pe un câine. Ghinionul lui a fost că pe secția de cardiologie a găsit niște medici care s-au dovedit a nu fi oameni. I-au spus că în weekend nu are ce medic să-l vadă, că abia luni vor vedea ce se poate face în cazul lui”, au declarat cele două fiice, potrivit .

Aurel Drăghici a ajuns în Policlinica Spitalului de Urgență Craiova în ziua de 14 octombrie. Singur, cu mașina personală. Acuza dureri de cap. Imediat, medicii din policlinică au solicitat internarea bărbatului în secția de Cardiologie. La ora 12,00, Aurel Drăghici a ajuns în salonul 315. Diagnosticul: „cardiomiopatie”.

Medicul curant de pe Cardiologie a stabilit diagnosticul „insuficiență cardiacă cronică clasa III, insuficiență cardiacă severă„, a efectuat câteva investigații și a prescris un set de analize.

„Nu am recoltat probele de sânge pentru că nu am avut eprubete, aceste eprubete fiind aduse de către medici, deoarece Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova nu dispunea de acestea în acea perioadă, iar medicul nu mi-a dat eprubete pentru a putea recolta probele de sânge„, a declarat una dintre asistente în fața polițiștilor, după decesul bărbatului.

„În cursul zilei de 14 octombrie, am realizat că e posibil să nu fi prescris medicamentul Sintrom, am sunat la sala de tratamente și am rugat-o pe asistentă să-l treacă. Asistenta mi-a spus că verifică rezultatul analizelor, a revenit cu telefon și mi-a spus că INR-ul avea valoarea în jur de 4, iar rezultatul analizelor dispuse de mine sunt în limite normale”, a precizat Anda Ungureanu, doctorița care s-a ocupat de cazul pacientului Aurel Drăghici.

Bineînțeles, declarația se bate cap în cap cu cea a asistentei. „Tatălui nu i s-au făcut analizele la internare și au luat de bune analizele făcute în luna septembrie. Că erau trecute în calculator. În baza a ceea ce i s-a spus, doctorița care nu era la muncă i-a prescris prin telefon o doza mare de anticoagulant. Asta s-a întâmplat. Vreo trei zile atât i-au dat. Vineri, sâmbătă și duminică până când l-au transferat în stare de inconștiență, în Terapie Intensivă. Și, la internare, l-au trimis să-și cumpere Furosemid. I-au dat și Furosemid. Atât. Și l-au lăsat în salon, fără să mai treacă pe la el”. a declarat Maria Drăghici, una dintre fiice.

Duminică, pe data de 16 octombrie, Aurel Drăghici se simțea din ce în ce mai rău și a sunat-o pe doctorița Ungureanu

„În jurul orei 11,00, . Acesta mi-a spus că nu a dormit toată noaptea din cauza unei dureri sub coasta dreaptă. Am sunat la sala de tratament și am cerut să mi se trimită, prin mesaj, rezultatul analizelor dispuse de mine… La ora 15,00, mi-au fost trimise și am observat că INR-ul avea o valoare de 7,85. Am spus imediat să nu i se mai administreze Sintrom. Analizele au fost recoltate și lucrate în ziua de 16 octombrie„, a declarat medicul Anda Ungureanu.

În cursul zile de duminică, starea lui Aurel Drăghici s-a deteriorat din ce în ce mai mult chiar dacă nu i s-a mai administrat anticoagulantul. La ora 21,00 a fost transferat în Terapie Intensivă.

„Am menținut diagnosticele anterioare, dar am adăugat și intoxicație cu acenocumarol, adică supradozaj cu Sintrom, și pneumonie”, a fost declarația dată de medicul ATI în fața anchetatorilor.

Deși în Terapie Intensivă, medicii i-au făcut toate investigațiile necesare și i-au schimbat tratamentul, pacientul nu a mai rezistat. Marți dimineața, bărbatul a decedat. Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență recunoaște că a aflat despre acest caz abia acum, după o lună și jumătate.

„Familia nu a făcut nicio reclamație la noi și nu am știut până acum. Am verificat deja dacă în ziua de 14 octombrie erau eprubete pe secția Cardiologie și erau. Urmează să analizăm și noi tot ce s-a întâmplat, iar cei vinovați vor fi trași la răspundere„, a declarat dr. Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova.