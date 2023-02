Proprietarii apartamentelor din Mamaia, panicați de întârzierea plăților pentru refugiați: „Ucrainenii mă sună că nu mai au bani de mâncare, iar eu am primit facturi pe roșu”

Proprietarii constănțeni ai care găzduiesc refugiați ucraineni prin intermediul programului „50/20” sunt îngrijorați pentru că autoritățile locale nu le-au plătit sumele datorate din decembrie 2022 încoace.

Panică în rândul celor care au închiriat apartamente refugiaților

Guvernul a aprobat prin Hotărârea nr. 336/2022 mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor din zona conflictului armat din Ucraina, acordând un sprijin financiar de 50 lei/persoană pe zi pentru cazare și de 20 lei/persoană pe zi pentru hrană. Proprietarii de apartamente au primit facturi foarte mari și somații în luna februarie pentru că nu au putut acoperi cheltuielile cu utilitățile.

„Noi i-am primit pe baza acestui program, sperând că statul român se va achita de datorii la termen. Hai, am înțeles o întârziere de o lună, în decembrie, final de an. Dar, totuși, au trecut două luni și nimeni nu ne dă măcar un termen aproximativ. Ucrainenii mă sună că nu mai au bani de mâncare, iar eu am primit facturi pe roșu, cu semn de exclamare și somații în luna februarie la gaze, lumină, întreținere, Digi.

Ar trebui să se dea o circulară, să ne anunțe eventual că se fac verificări, pentru a se termina cu zvonistica asta că statul nu mai are bani, că și-a acoperit nu știu ce găuri la buget”, a afirmat un constănțean reprezentanților

Acesta are în chirie trei refugiați, pentru care a primit lunar, din septembrie 2022, câte 6.000 lei lunar. Din această sumă, 1.800 de lei revin celor trei pentru hrană, iar din restul de 4.200 lei proprietarul achită utilitățile, care se duc către 1.000 de lei.

Termenele de plată se vor decala

Reprezentanții Primăriei Constanța au spus că termenele de plată se vor decala până când vor fi aprobate bugetul și creditele bugetare corespunzătoare.

Pe rețelele sociale circulă deja zvonul că în ședința de Guvern de astăzi, 22 februarie, sau joi, 23 februarie, va fi pusă în discuție suplimentarea sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru un număr de 75.300 de cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, precum și beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022, găzduiți și hrăniți în luna decembrie 2022, rezultând suma de 158,1 mil. lei, cu scadență în luna ianuarie 2023 (25.01.2023), dar și pentru un număr de 74.000 de cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, precum și beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022, găzduiți și hrăniți în luna ianuarie 2023, rezultând suma de 155,4 mil. lei, cu scadență în luna februarie 2023 (22.02.2023), scrie