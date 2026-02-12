B1 Inregistrari!
Și-a incendiat primăria, acum merge la închisoare. Edilul care a dat foc primăriei, condamnat la închisoare

Adrian A
12 feb. 2026, 17:02
Cuprins
  1. Condamnare pentru edilul care a dat foc primăriei
  2. Cum a dat foc primăriei

Acum mai mult de 4 ani, o știre făcea înconjurul României. Un primar dăduse foc primăriei și a dispărut. Era vorba despre edilul comunei Beleţi-Negreşti din judeţul Argeş. Acum a venit și decizia judecătorilor în procesul în care a fost acuzat de distrugere.

Condamnare pentru edilul care a dat foc primăriei

Fostul primar al comunei Beleți-Negrești, Mihai Marin, acuzat că a dat foc primăriei în noaptea de 12 spre 13 decembrie 2021, a aflat decizia magistraţilor într-o primă sentință.

Judecătoria Topoloveni l-a condamnat, în primă instanță, la 3 ani şi 2 luni închisoare pentru distrugere, la 9 luni închisoare pentru violarea sediului profesional și la un an şi 9 luni închisoare pentru distrugere de înscrisuri.

Instanța a contopit, însă, pedepsele și i-a aplicat sentința cea mai grea, de 3 ani şi 2 luni închisoare, la care s-a adăugat sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse , respectiv 10 luni închisoare, urmând ca edilul care a dat foc primăriei să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare cu executare.

De asemenea, îi este interzis să candideze la vreo funcţie publică timp de trei ani, după ispășirea pedepsei, și are de dat și despăgubiri de 700.000 de lei pentru prejudiciile provocate prin incendierea primăriei.

Cum a dat foc primăriei

Mihai Marin a devenit celebru în urmă cu 4 ani, după ce şi-a incendiat propria primărie. Nu și-a explicat gestul, însă toată arhiva primăriei a fost mistuită. A fugit apoi cu mașina de serviciu la o mănăstire, iar pe drum a avut două tentative de suicid.

A fost salvat după ce a încercat să intre cu maşina într-un parapet de beton. Aventura lui nu s-a terminat aici. A fugit din spital şi s-a aruncat în apele râului Argeş, de unde a fost salvat aproape în stare de hipotermie.

Edilul a stat în arest din luna decembrie a anului 2021 până în luna iulie a anului 2022, iar ulterior a fost plasat în arest la domiciliu. După un an a stat sub control judiciar, iar în  ianuarie 2024 a revenit la primărie.

Mihai Marin şi-a pierdut funcţia în urma alegerilor locale din iunie 2024.

