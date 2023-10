Tragedie în Botoșani: Doi frați au fost uciși de trăsnet / Copacul sub care se aflau, spintecat în două 

Doi frați din Botoșani au avut parte de un sfârșit cumplit în timpul furtunii de marți seară, 25 iulie. Aceștia au fost uciși de trăsnet în timp ce mergeau să mute animalele care se aflau la păscut, potrivit .

Trăsniți de fulger, în timp ce mergeau după animale

Un bărbat de 52 de ani și sora lui de 45 de ani au sfârși tragic, marți seară, după ce s-au dus să mute animalele care se aflau la păscut, în timpul furtunii. Cei doi au fost uciși de un trăsnet puternic, care a spintecat în două copacul sub care se adăpostiseră.

Alarmată că nu mai veneau acasă, mama lor a anunțat-o pe una dintre surori, iar aceasta a apelat la ajutorul vecinului.

„Eu am tractor si am zis ca merg eu, ca drumul e in câmp si e greu accesul. Mama de acasă a zis că nu-s veniți de la animale. A plouat și aseară, a fulgerat”, a spus vecinul.

Cadrele medicale au ajuns la fața locului cu o mașină de câmp

La fața locului a ajuns și o ambulanță, cadrele medicale fiind transportate cu o mașină de teren până în zona tragediei.

„Am fost solicitați pentru două persoane care au fost fulgerate în cursul zilei de 25 Iulie. S-au găsit de către localnici pe câmp în cursul dimineții de 26. Am constatat decesul, fiind fulgerați, aflați sub un copac”, a precizat medicul Mariana Carp, din cadrul SJA Botoșani