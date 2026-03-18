Acasa » Știri Locale » ULTIMA ORĂ: Incident grav în Portul Midia. Un remorcher s-a scufundat după ce ar fi lovit o mină. 5 oameni erau la bord (FOTO)

ULTIMA ORĂ: Incident grav în Portul Midia. Un remorcher s-a scufundat după ce ar fi lovit o mină. 5 oameni erau la bord (FOTO)

Adrian A
18 mart. 2026, 10:32
ULTIMA ORĂ: Incident grav în Portul Midia. Un remorcher s-a scufundat după ce ar fi lovit o mină. 5 oameni erau la bord (FOTO)
Sursă foto: Facebook/marinarii.ro
Cuprins
  1. Cum s-a scufundat remorcherul în Portul Midia
  2. Istoria remorcherului Astana

Un remorcher cu 5 persoane la bord s-a scufundat în Portul Midia. Salvatorii au reușit să recupereze un bărbat, care a fost adus la mal.

Cum s-a scufundat remorcherul în Portul Midia

Conform informațiilor venite de la ISU Constanța, remorcherul Astana, cu pavilion românesc, s-a scufundat la aproximativ 4 mile marine sud-est de intrarea în portul Midia. Iar mai multe surse anunță că nava s-a scufundat după ce a lovit o mină.

„În cursul acestei dimineți, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.”, a transmis Midia Marine Terminal, într-un comunicat, citat de Ziua Constanța.

La fața locului s-au deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, elicopterul SMURD, un echipaj SMURD B, o mașină de stingere, o ambarcațiune și echipa de scafandri și trei ambulanțe ale Serviciului Județean.

O persoană a fost adusă la mal, dar salvatorii nu au reușit să o resusciteze. Ceilalți 4 marinari sunt căutați în continuare.

Istoria remorcherului Astana

Remorcherul maritim Astana a fost construit in anul 2006 la Damen Shipyard Gorinchem în Olanda pentru Damen Trading & Chartering, numele original fiind DMS HAWK, pavilionul arborat fiind cel olandez, potrivit portalului specializat Marinarii.ro. În primii ani a fost În Golful Persic, fiind folosit pentru tractarea barjelor încărcate cu piatră, folosite pe diversele santiere din zona.

Din 2011 i-a fost schimbat numele în DMS STARLING, pavilionul arborat rămânând cel olandez. A activat pentru Damen Trading & Chartering până în iulie 2014, când a fost vândut companiei portugheze Everblacks Towage Servicos Funchal.

În ianuarie 2016 a fost vândut Midia Maritime Terminal (MMT) Romania, împreună cu o altă navă, Bluebird. Numele le-a fost schimbat în Astana, respectiv București, pavilionul arborat fiind schimbat cu cel românesc.

A fost adus în Romania, apoi a trecut printr-o reparație capitală la Navrom Shipyard Galați. Remorcherul era folosit la manevrele de conectare ale petrolierelor la terminalul petrolier aflat în rada exterioară a portului Midia.

Citește și...
Director de școală, păstrat în funcție, deși pipăie elevii și le trimite mesaje dubioase: „Nu-ți fie frică, nu-ți fac nimica”. ISJ nu ia măsuri, ancheta poliției bate pasul pe loc (FOTO)
Știri Locale
Director de școală, păstrat în funcție, deși pipăie elevii și le trimite mesaje dubioase: „Nu-ți fie frică, nu-ți fac nimica”. ISJ nu ia măsuri, ancheta poliției bate pasul pe loc (FOTO)
Craiova: O femeie a rămas fără avere după o relație de câteva luni. Cum a încercat hoțul să scape
Știri Locale
Craiova: O femeie a rămas fără avere după o relație de câteva luni. Cum a încercat hoțul să scape
Un bărbat din Galați a murit plimbat 16 ore între spitale. „Ne-am făcut treaba”
Știri Locale
Un bărbat din Galați a murit plimbat 16 ore între spitale. „Ne-am făcut treaba”
Restricții pe Valea Oltului: lucrări pe DN7 între Râmnicu Vâlcea și Veștem timp de trei luni
Știri Locale
Restricții pe Valea Oltului: lucrări pe DN7 între Râmnicu Vâlcea și Veștem timp de trei luni
De ce Judecătoria Iași a refuzat să aprobe o căsătorie: „Iubirea nu este suficientă”
Știri Locale
De ce Judecătoria Iași a refuzat să aprobe o căsătorie: „Iubirea nu este suficientă”
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Știri Locale
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Ambarcațiune scufundată pe Canalul Sulina, după impactul cu un remorcher. Incidentul naval a aruncat doi oameni în apă
Știri Locale
Ambarcațiune scufundată pe Canalul Sulina, după impactul cu un remorcher. Incidentul naval a aruncat doi oameni în apă
Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
Știri Locale
Doi concubini au fost trimiși din nou în judecată pentru uciderea unei femei în Vaslui
Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete strâmbă. Cum au ajuns localnicii să o folosească, de fapt
Știri Locale
Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete strâmbă. Cum au ajuns localnicii să o folosească, de fapt
„Criminalul perfect”. O pensionară de 70 de ani a fost operată cu succes pentru o tumoră malignă la uter și ovar
Știri Locale
„Criminalul perfect”. O pensionară de 70 de ani a fost operată cu succes pentru o tumoră malignă la uter și ovar
Ultima oră
10:59 - Un nou scandal în Parlament. Ministrul Muncii cere bani pentru ajutoarele propuse de PSD. Ce replică i-a dat ministrul Nazare
10:57 - Oana Ciocan a aflat din presă că e despărțită de Jador: „I-auzi. Eu nu știam. El nu m-a anunțat momentan”
10:50 - Consilier universitar, anchetat pentru spionaj asupra studentelor: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”. Ce pedeapsă a primit
10:23 - Haos la metroul din București: Călătorii, evacuați dintr-un tren. Motivul pentru care a fost retras din circulație
10:15 - Desertul cu banane și cocos care face furori pe TikTok. Îl faci rapid și dispare imediat din farfurie
10:13 - Accident cu 6 mașini în Capitală. Un autoturism s-a răsturnat
10:12 - Decizie șocantă luată de Confederația Africană de Fotbal. Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde” (VIDEO)
10:08 - Dimineață fără dureri de cap. Trei obiceiuri care îți pot strica începutul zilei
10:02 - Cum ar fi aflat Rareș Cojoc de relația Andreei Popescu cu Dan Alexa. Noi informații ies la iveală
09:46 - Premierul irlandez l-a înfruntat pe Trump în Biroul Oval. Ce a urmat (VIDEO)