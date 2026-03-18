ULTIMA ORĂ: Incident grav în Portul Midia. Un remorcher s-a scufundat după ce ar fi lovit o mină. 5 oameni erau la bord (FOTO)

Un remorcher cu 5 persoane la bord s-a scufundat în Portul Midia. Salvatorii au reușit să recupereze un bărbat, care a fost adus la mal.

Cum s-a scufundat remorcherul în Portul Midia

Conform informațiilor venite de la ISU Constanța, remorcherul Astana, cu pavilion românesc, s-a scufundat la aproximativ 4 mile marine sud-est de intrarea în portul Midia. Iar mai multe surse anunță că nava s-a scufundat după ce a lovit o .

„În cursul acestei dimineți, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.”, a transmis Midia Marine Terminal, într-un comunicat, citat de Ziua Constanța.

La fața locului s-au deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, elicopterul SMURD, un echipaj SMURD B, o mașină de stingere, o ambarcațiune și echipa de scafandri și trei ambulanțe ale Serviciului Județean.

O persoană a fost adusă la mal, dar salvatorii nu au reușit să o resusciteze. Ceilalți 4 marinari sunt căutați în continuare.

Istoria remorcherului Astana

Remorcherul maritim Astana a fost construit in anul 2006 la Damen Shipyard Gorinchem în Olanda pentru Damen Trading & Chartering, numele original fiind DMS HAWK, pavilionul arborat fiind cel olandez, potrivit portalului specializat . În primii ani a fost În Golful Persic, fiind folosit pentru tractarea barjelor încărcate cu piatră, folosite pe diversele santiere din zona.

Din 2011 i-a fost schimbat numele în DMS STARLING, pavilionul arborat rămânând cel olandez. A activat pentru Damen Trading & Chartering până în iulie 2014, când a fost vândut companiei portugheze Everblacks Towage Servicos Funchal.

În ianuarie 2016 a fost vândut Midia Maritime Terminal (MMT) Romania, împreună cu o altă navă, Bluebird. Numele le-a fost schimbat în Astana, respectiv București, pavilionul arborat fiind schimbat cu cel românesc.

A fost adus în Romania, apoi a trecut printr-o reparație capitală la Navrom Shipyard Galați. Remorcherul era folosit la manevrele de conectare ale petrolierelor la terminalul petrolier aflat în rada exterioară a portului Midia.