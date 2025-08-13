Caz șocant în orașul Zărnești, din județul Brașov. Un bărbat și-a ucis tatăl, după ce i-a aplicat mai multe lovituri cu burghiul, inclusiv în cap.

s-a petrecut marți dimineață, conform anchetatorilor, și în aceeași zi, criminalul a fost prins și reținut. Miercuri a fost prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Cum s-a petrecut totul

sunt cu adevărat uluitoare. Individul s-ar fi dus la casa în care locuia tatăl său, ar fi intrat cu forța și ar fi spart mai multe uși pentru a ajunge în baia în care se ascundea victima. Din păcate, tatăl agresorului a fost lovit mortal, spun oamenii legii.

Ucigașul este cercetat penal pentru violență în familie-omor, anunță agerpres, citat de