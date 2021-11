Un proprietar din Sibiu vrea să interzică pozele făcute lângă Podul Minciunilor (VIDEO)

Proprietarul unei case din Piața Mică din Sibiu este sătul de fotografiile care se realizează pe și lângă Podul Minciunilor. Bărbatul cere ca acestea să fie interzise, pe motiv că încalcă dreptul la viața privată.

Proprietarul casei galbene, ce se află la capătul Podului Minciunilor nu a mai suportat ca fotografii profesioniști sau amatori să fie prezenți zilnic în fața casei sale. Mai multe imagini descoperiți în Galeria Foto de AICI!

Bărbatul este sătul ca fotografii să îi folosească casa pe post de decor, fie în albumele de final de liceu ori facultate, sau în albumele de nuntă. El a umplut ferestrele și ușile cu afișe pe care a scris „fotografiatul interzis”, pe motiv că îi încalcă dreptul la viața privată, notează Turnul Sfatului.

Deși nu este o veste bună pentru fotografii din localitate, decizia bărbatului este una întemeiată și este susținută de Codul Civil.

Bărbatul a explicat și de unde vine nemulțumirea lui și a precizat că economiile familiei s-au dus pe renovarea casei, tocmai pentru a se încadra în standardele europene și pentru a nu mai primi amenzi de la primărie. Cei care se fotografiază însă nu înțeleg acest lucru, iar pe zi ce trece pe fațada imobilului din Piața Mică apar tot mai multe urme de distrugere.

„Doi ani de zile am primit amenzi de la primărie că ținem fațada degradată. Am plătit toate amenzile și apoi am făcut eforturi mari, foarte mari, ne-am cheltuit ultimele economii pe care le aveam să refacem clădirea conform standardelor cerute. Acum, de la o zi la alta vedem urme ale distrugerii. Evident că nu ne simțim bine”, spune bărbatul pentru sursa citată mai sus.

Fotografii sibienii și pozele de nuntă, una dintre cele mai mari probleme

Bărbatul din Sibiu spune că turiștii nu sunt o problemă. Aceștia vin, se fotografiază și dacă li se atrage atenția că nu pot face poze pleacă și își văd de treabă. Problema o reprezintă tot sibienii.

În fiecare weekend, zeci de fotografi își fac apariția în fața casei și stau ore în șir pentru albumele de luntă, iar dacă li se reproșează că fac gălăgie și mizerie, ripostează toși agresiv precizând că se află pe domeniul public.

„Dacă văd un turist și îi atrag atenția să nu pună picioarele pe zid, își cere scuze și își vede de treabă, pozează altceva. Dar în week-end aici vin mulți fotografi profesioniști și fac ședințe foto, unele durează ore în șir. E gălăgie, murdăresc, deranjează și orice le-aș spune tot ei fac scandal că sunt pe domeniul public. Noi nu suntem chiriași aici, e casa noastră din generație în generație, vrem să avem grijă de ea”, a mai precizat proprietarul casei din Piața Mică, pentru Turnul Sfatului.