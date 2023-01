Un șofer din Bihor acuză că radarul l-a înregistrat eronat conducând cu 102 km/h! Ce spun polițiștii rutieri

Un șofer din Bihor, care a fost sancționat duminică pentru depășirea vitezei legale pe șoseaua Borșului din Oradea, susține că a fost victima unei erori și a „incompetenței Poliției Rutiere”, afirmând că agenții au folosit un aparat radar defect sau au înregistrat viteza unui alt vehicul.

Poliția neagă acuzațiile bihoreanului

Poliția Bihor susține însă că șoferul a fost sancționat pe merit și refuză să facă public filmarea, precizând că aceasta va fi prezentată doar instanței de judecată, relatează .

Potrivit sursei citate, Marius Orda se întorcea în ţară la volanul unui Peugeot, avându-l alături pe socrul său, împreună cu care şi-a condus cumnatul la aeroportul din Budapesta.

Pe Şoseaua Borşului există deseori echipaje de poliţie cu radar, ca atare Orda susține că a circulat cu atenţie, pe banda întâi a sensului spre Oradea, fără să apese prea tare pe acceleraţie.

„În zona Sântion am mers cu 50 km/oră, iar după – cu 70 km/oră. De altfel, întotdeauna respect regulile, până acum nu am avut niciodată vreun punct penalizare măcar”, spune el.

La un moment dat, pe banda de lângă axul drumului, a fost depăşit de o dubă. „M-am şi gândit că dacă era vreun echipaj cu radar, sigur va primi amendă”, zice bărbatul. Polițiștii rutieri l-au oprit însă și pe el. „Am crezut că o control de rutină sau că mă opreşte să fiu martor pentru şoferul dubei, că şi el era oprit”, explică bărbatul.

„Am crezut că e o farsă”

Poliţiştii i-au cerut actele la control, l-au întrebat dacă a consumat alcool şi dacă ştie ce viteză avea, iar apoi i-au înmânat un proces verbal din care reieşea că a fost surprins circulând cu 102 km/oră.

„Iniţial, am crezut că e o farsă şi am început să mă amuz, doar îl aveam şi pe socrul meu martor, că nu era aşa. Domnul agent mi-a spus că îmi dă 4 puncte penalizare şi avertisment, eu am insistat să-mi dea amendă. M-a întrebat ce să scrie la menţiuni, din partea mea. I-am spus să scrie că am avut viteza de 70 km/oră. În loc de asta a scris că „nu cred că am avut viteza aşa mare”. Trebuia să scrie ce i-am spus. Dacă îi ziceam să scrie că merg să mănânc pită cu slănină, asta trebuia să scrie. El a scris ce a vrut, de faţă cu martor”, zice Orda.

Revoltat, la câteva ore după incident, bărbatul s-a prezentat la sediul Poliţiei Rutiere din Oradea, sperând ca poliţiştii să-şi fi dat seama că l-au sancţionat din eroare, mai ales că le-a repetat de mai multe ori că aparatul radarul era sigur defect.

Radarele dau erori

Agentul care l-a sancţionat nu era la sediu, iar singurul răspuns primit la nemulţumirea sa a fost că viteza lui ar fi fost „înregistrată la pachet” cu viteza celui care l-a depăşit.

„Mi-a spus un poliţist că radarele dau erori în situaţia cum a fost cea a mea, că înregistrează o singură viteză, pentru amândouă maşinile, şi să mă bucur că am primit doar puncte de penalizare, în condiţiile în care nu mai am altele”, i-ar fi spus poliţistul şoferului revoltat.

„Eu dacă am greşit, plec capul, pentru că aşa sunt eu. Dar nu am greşit. Şi nu mă zbat să demonstrez nimic altceva decât incompetenţa Poliţiei Rutiere Oradea. Ceea ce mi s-a întâmplat mie i se poate întâmpla oricui”, a mai declarat Orda, citat de .