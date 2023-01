Un vârstnic din Iași se luptă cu un operator de telefonie mobilă: „Plăteam 25 de lei și acum mi-a venit factură cu 58 de lei. Nici nu pot dormi noaptea de stres”

Ion Condurache, un bărbat în vârstă de 74 de ani din Iași, dorește să închidă abonamentul Orange deținut de el, însă se confruntă cu facturi duble și cu angajații companiei care nu reușesc să rezolve această problemă, chiar dacă perioada contractuală s-a încheiat în decembrie 2022. El a încercat să rezolve această problemă prin mai multe vizite la punctul de lucru Orange, dar fără succes, iar acum, nici măcar somnul nu îi mai este liniștit, notează

Un vârstnic din Iași a căzut în capcana abonamentelor

Un bătrân din Iași care încearcă să închidă abonamentul Orange deținut de el, a relatat că a mers de trei ori la diferite puncte de lucru ale companiei pentru a anunța că perioada contractuală s-a încheiat și că dorește să închidă abonamentul, însă toate aceste eforturi au fost în zadar. El a precizat că niciodată nu a întârziat cu plata și că a fost premiat pentru acest lucru, dar nu înțelege de ce facturile continuă să vină, chiar dacă sunt duble.

„Am plătit, timp de doi ani, cel mai mic abonament, de 5 euro. Nu am întârziat niciodată cu plata, dar am zis că dacă, tot s-a terminat perioada contractuală, în decembrie 2022, numai bine îl închid și mă mut, auzind de scumpiri, mai ales că de vreo două ori m-au taxat pentru că aș fi vorbit în afara Uniunii Europene, când nici nu a fost așa.

A venit data în care trebuia să se termine contractul și am mers la Orange, la complexul Era, unde plăteam eu, dar angajații au început să-mi zică de nu știu ce oferte și nu am încheiat nimic, în continuare venind facturi acasă, duble”, a declarat Ion Condurache.

Pe de altă parte, reprezentanții companiei și-au exprimat punctul de vedere la rândul lor.

„Când se dorește închiderea abonamentului se face o cerere într-un punct Orange, apoi domnul trebuie să răspundă la un apel”, a declarat o angajată a punctului Orange.

Factura i-a crescut de la 25 până la 58 de lei

Ion Condurache, un bătrân din Iași, încearcă să închidă abonamentul de telefonie mobilă Orange, după ce perioada contractuală s-a încheiat în decembrie 2022. El a încercat să rezolve această problemă prin mai multe vizite la punctele de lucru ale companiei din oraș și prin sunarea la sediul central din București, dar până acum nu a reușit să obțină rezolvarea problemei.

„Am copii, dar sunt plecați, nu am telefon performant cu Facebook sau de astea că poate mă mai consultam și cu alți oameni, dar chiar nu înțeleg de ce se țin așa după mine și nu îmi închid abonamentul, poate nu știu eu ceva. Deci plăteam 25 de lei și acum mi-a venit factură cu 58 de lei, când eu oricum vorbisem să mi-l închidă. Vreau doar să rezolv, nici nu pot dormi noaptea de stres.

Am sunat la București, am așteptat o grămadă să intre cineva pe fir și tot nu am rezolvat nimic. Ei îmi spuneau că mă felicită pentru fidelitate, mi-au dat și un telefon foarte mic, drept recompensă, nici nu l-am folosit… Acum văd că facturile sunt duble. Îmi mai ziceau copiii să îmi iau un telefon performant ca să vorbesc cu ei pe camera, dar chiar nu îmi mai trebuie nimic”, a adăugat Ion Condurache, citat