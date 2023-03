Un vis devenit realitate! Tânăr ieșean, pilot de avioane la 22 de ani: „Am ştiut mereu că drumul meu nu va fi unul simplu”

Când mulţi tineri încă îşi caută un drum în viaţă, George Nauznicov în vârstă de 22 de ani și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a fi pilot.

Ieșeanul susține că și-a descoperit pasiunea pentru aviație în copilărie, iar ziua de 13 martie 2023 este memorabilă pentru acesta, deoarece atunci a avut primul zbor.

Povestea fascinantă a unui tânăr din Iași

Se pare că tânărul și-a descoperit pasiunea pentru avioane încă de la o vârstă fragedă și de atunci a fost convins de ceea ce era menit să facă în viață. Cu sprijinul necondiționat al părinților săi, George Nauznicov a început încet, dar sigur, să dezvolte dragostea pentru aviație.

„Pasiunea mea pentru aviaţie a început de la o vârstă fragedă, pe vremea când m-am mutat cu părinţii într-o zonă care se afla sub culoarul de zbor al Aeroportului din Iaşi. Astfel, cu fiecare aeronavă pe care o observam, curiozitatea şi interesul meu pentru aviaţie au crescut, până în punctul în care i-am rugat pe părinţii mei să mă ducă la aeroport.

Acolo am văzut pentru prima dată de la apropiere cum decolează un avion şi un echipaj în uniforme. Acela a fost momentul în care am ştiut că acesta este drumul pe care îmi doresc să îl urmez în viaţă. Pe parcursul anilor, vizitele la aeroport au devenit regulate, până când părinţii mi-au făcut cadou o cameră foto, eu îndreptându-mă spre o altă activitate care avea în prim plan avioanele, plane spotting-ul.

După multe veri petrecute la gardul Aeroportului, am început o colaborare frumoasă şi am fost invitat la numeroase evenimente, precum inaugurări de zboruri noi. Astfel, am fost prezent la dezvoltarea aeroportului”, a dezvăluit George Nauznicov pentru .

Tânărul nu s-a lăsat niciodată bătut, iar câțiva ani mai târziu, băiatul cu aparatul de fotografiat în spate și-a văzut în sfârșit visul împlinit.

„Am ştiut mereu că drumul meu nu va fi unul simplu. Aviaţia este pasiunea mea şi mi-am propus să muncesc şi să lupt oricât era nevoie pentru a-mi atinge scopul. La 16 ani am început cursurile de planorism la Aeroclubul Iaşi şi mi-am luat licenţa de planor din primul an. Apoi, a trebuit să găsesc un echilibru între şcoală, aeroclub şi pregătirile pentru admiterea la compania Wizz Air.

Interviul a avut loc în 2019, la Budapesta, şi a constat în trei examinări, teste psihologice, teste de aptitudini şi interviuri cu compania. Am aflat că am fost admis şi am intrat la cursuri, pentru a deveni pilot de linie la o şcoală parteneră Wizz din Grecia. După liceu am plecat în Grecia, timp de 2 ani. Aici am dat 14 examene teoretice, teste practice, am avut în jur de 200 de ore de zbor şi un ultim examen pentru obţinerea licenţei de pilot comercial.

A urmat o perioadă de training cu compania angajatoare, unde am învăţat procedurile companiei i am obţinut calificarea de pilot pe avionul de pasageri Airbus A320. În prezent, zbor cu pasageri sub atenta supraveghere şi instrucţie a unui comandant instructor, care mă examinează şi îmi pune calificative după fiecare zbor. După acest zbor voi fi first officer cu acte în regulă”, a spus ieşeanul.

Primul zbor a reprezentat un moment aparte

„A fost un moment foarte special pentru că am avut ocazia ca prima decolare şi aterizare să fie la aerportul de unde a început această pasiune. Am avut o delegaţie a aeroportului la bord. Am avut emoţii, dar consider că au fost constructive, acestea m-au ajutat să-mi duc sarcinile la bun sfârşit şi să am un zbor bun. În timpul în care eşti în cabina de pilotaj, emoţiile dispar deoarece trebuie să fii foarte focusat să aduci pasagerii în siguranţă la destinaţie”, a mai transmis tânărul.

Geroge Nauznicov a avut parte de un eveniment festiv pentru a sărbători primul său zbor. Ca atare, la aterizare, el a fost întâmpinat cu arcul de apă, marcându-se astfel primul pas în cariera sa de pilot.