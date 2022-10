Unic în România: animalul care trăiește doar la noi în țară. Cum arată și unde poate fi găsit?

Despre minunile ce se găsesc în România se vorbește din ce în ce mai des. Cel mai nou element pe lista atracțiilor este o specie de animal ce trăiește doar în țara noastră și ce poate fi văzut o singură dată în viață.

Specia este descoperită relativ recent și este protejată.

Animalul care trăiește doar în România și pe care îl întâlnești foarte rar

Animalul este greu de găsit, dar cei mai norocoși au șansa de a se lăuda că au văzut un animal care trăiește doar la noi în țară. și anume racul bihorean.

„Specia a fost descoperită relativ recent și este , aceasta fiind confundată în trecut cu racul de ponoare (Austropotamobius torrentium)”, se menționează pe rețelele de socializare de către Parcul Natural Apuseni.

O problemă legată de depistarea acestui animal rar este aceea că racul bihorean poate fi confundat ușor cu racul de ponoare, austropotamobius torrentium. Comunitatea internațională a recunoscut că racul bihorean are trăsături unice şi că nu a fost cunoscut până acum. Acesta are dimensiuni mici, atingând rar 10 cm în lungime. Are o carapace netedă, iar coloritul dorsal variază în nuanțe de brun.

Unde poate fi întâlnită această specie rară

Acesta se regăsește în Parcul Natural Apuseni, beneficiind de statutul de specie pe baza statutului racului-de-ponoare, specie care până recent cuprindea populațiile racului bihorean. Habitatul specific este reprezentat de apele curgătoare curate: izvoare și pâraie. Totuși, accidental, racul bihorean poate ajunge și în apele subterane. Se pare că este mult mai activ noaptea.

Când vine vorba de mâncarea nu este deloc mofturos. Acest animal rar consumă aproape orice fel de hrană, reprezintând un adevărat sanitar al apelor. Racul bihorean este a patra specie de rac indigen. Descoperirea lui a fost posibilă după mai bine de zece ani de cercetări, conform Fanatik.