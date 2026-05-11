Calendar ortodox 11 mai 2026: Credincioșii ortodocși îl cinstesc azi, pe 11 mai, pe Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, una dintre figurile importante ale monahismului românesc. Tot în această zi, în calendarul ortodox sunt pomeniți și Sfinții Chiril și Metodie, cunoscuți drept apostolii slavilor.
Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu s-a născut la 22 septembrie 1909, în localitatea Vorniceni, județul Botoșani, primind la botez numele Dumitru, potrivit site-ului crestinortodox.ro.
A fost cel mai mic dintre cei opt copii ai unei familii de țărani. A urmat școala primară, unde s-a remarcat prin rezultate foarte bune, iar ulterior a frecventat și câteva clase de școală profesională.
Viața sa avea să fie marcată de chemarea către credință și monahism, devenind una dintre personalitățile duhovnicești respectate ale Ortodoxiei.
Pe lângă Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Biserica Ortodoxă face astăzi pomenirea următorilor sfinți:
Sfinții Chiril și Metodie sunt prăznuiți anual pe 11 mai și sunt cunoscuți în tradiția creștină drept „apostolii slavilor”.
Cei doi frați au avut un rol esențial în răspândirea creștinismului în rândul popoarelor slave, fiind cei care au tradus Sfânta Scriptură în limba slavonă.
De asemenea, lor le este atribuită crearea alfabetului glagolitic, care a stat ulterior la baza dezvoltării alfabetului chirilic, completat de ucenicii lor.
Sfântul Mucenic Mochie a trăit în secolul al IV-lea și a fost preot în Amfipol, în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor din timpul împăratului Dioclețian.
Pentru că propovăduia credința creștină și îi îndemna pe oameni să renunțe la închinarea la idoli, a fost supus unor torturi cumplite. Potrivit tradiției creștine, a fost aruncat în temniță, în foc și dat fiarelor, însă a rămas nevătămat.
În cele din urmă, Sfântul Mucenic Mochie și-a găsit sfârșitul prin decapitare, devenind martir al credinței creștine.
„Mucenicul Tau, Doamne, Mochie, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.”