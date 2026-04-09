Puțini știu până la ce oră se ține postul negru în Vinerea Mare. Ce semnificații și tradiții ascunse însoțesc această zi sfântă

Ana Beatrice
09 apr. 2026, 11:07
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce semnificații și tradiții însoțesc Vinerea Mare
  2. Cât timp se ține postul negru în Vinerea Mare și când poate fi încheiat
  3. Cum se încheie corect postul negru în Vinerea Mare

Vinerea Mare ocupă un loc aparte în tradiția creștină, fiind una dintre cele mai profunde și pline de semnificație zile. Ea ne aduce aminte de răstignirea și jertfa lui Iisus Hristos, făcute pentru iertarea păcatelor omenirii.

În credința ortodoxă, această zi este marcată de o solemnitate specială. Este singura zi din an în care nu se oficiază Sfânta Liturghie, fiind considerată zi aliturgică.

Ce semnificații și tradiții însoțesc Vinerea Mare

Vinerea Mare este ziua în care Iisus Hristos a fost răstignit și a murit pe cruce. Credincioșii o trăiesc ca pe un moment de doliu profund și reculegere. Mulți aleg să țină post negru, considerându-l o formă de jertfă și apropiere de Dumnezeu. Totuși, adevărata semnificație a postului nu se rezumă doar la renunțarea la mâncare. El presupune mai ales abținerea de la rău și curățarea sufletului de păcate, notează crestinortodox.ro.

Tradiția postului își are rădăcinile încă din vremea lui Adam și Eva. De altfel, Mântuitorul a postit timp de 40 de zile înainte de a începe propovăduirea Evangheliei. În credința populară, Vinerea Mare este însoțită de numeroase obiceiuri și interdicții. Nu se lucrează pământul și nu se fac treburi gospodărești. Se spune că aceste activități nu vor avea rod și pot aduce ghinion sau suferință.

În unele zone, gospodarii afumă casele și pomii cu tămâie pentru a le proteja. Totodată, există credința că ploaia din această zi aduce belșug, iar lipsa ei prevestește sărăcie. Se evită și consumul de urzici, în semn de respect pentru suferința lui Hristos. Dincolo de aceste tradiții, gesturile simple capătă o semnificație profundă. Ducerea florilor la biserică și trecerea pe sub masă simbolizează purificarea, speranța și apropierea de divin.

Cât timp se ține postul negru în Vinerea Mare și când poate fi încheiat

Postul negru ținut în Vinerea Mare este una dintre cele mai intense forme de trăire spirituală din tradiția creștină, fiind dedicat jertfei lui Iisus Hristos. Conform învățăturii bisericești, acesta începe din seara zilei de joi, de la ora 18:00, și se încheie la miezul nopții din Vinerea Mare.
Pentru cei care nu pot duce postul până la capăt, există câteva momente cu încărcătură simbolică în care îl pot opri. Ora 15:00 amintește de clipa în care Mântuitorul și-a dat sufletul în mâinile Tatălui Ceresc. La ora 18:00 este evocată coborârea de pe Cruce și așezarea în mormânt. Ora 21:00 marchează momentul în care mormântul a fost pecetluit cu o piatră.

Aceste repere nu sunt alese întâmplător, ci reflectă etapele esențiale ale Patimilor. Ele îi ajută pe credincioși să trăiască postul cu mai multă înțelegere și profunzime.

Cum se încheie corect postul negru în Vinerea Mare

Încheierea postului negru trebuie făcută cu grijă și echilibru, mai ales după o zi în care organismul a fost privat de hrană și apă. Trecerea bruscă la o alimentație obișnuită poate fi dificilă pentru corp, de aceea este important ca reluarea mesei să fie treptată.

Tradiția recomandă ca începutul să fie unul simbolic, cu o bucățică de anafură și puțină agheasmă, ca semn de binecuvântare și curățare sufletească. Abia apoi se poate consuma o masă ușoară, de post, evitând alimentele grele sau procesate. Această abordare ajută organismul să se adapteze treptat și păstrează, în același timp, sensul spiritual al postului.

