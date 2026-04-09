ocupă un loc aparte în tradiția creștină, fiind una dintre cele mai profunde și pline de semnificație zile. Ea ne aduce aminte de răstignirea și jertfa lui Iisus Hristos, făcute pentru iertarea păcatelor omenirii.

În credința ortodoxă, această zi este marcată de o solemnitate specială. Este singura zi din an în care nu se oficiază Sfânta Liturghie, fiind considerată zi aliturgică.

Ce semnificații și tradiții însoțesc Vinerea Mare

Vinerea Mare este ziua în care a fost răstignit și a murit pe cruce. Credincioșii o trăiesc ca pe un moment de doliu profund și reculegere. Mulți aleg să țină post negru, considerându-l o formă de jertfă și apropiere de Dumnezeu. Totuși, adevărata semnificație a postului nu se rezumă doar la renunțarea la mâncare. El presupune mai ales abținerea de la rău și curățarea sufletului de păcate, notează crestinortodox.ro.

Tradiția postului își are rădăcinile încă din vremea lui . De altfel, Mântuitorul a postit timp de 40 de zile înainte de a începe propovăduirea Evangheliei. În credința populară, Vinerea Mare este însoțită de numeroase obiceiuri și interdicții. Nu se lucrează pământul și nu se fac treburi gospodărești. Se spune că aceste activități nu vor avea rod și pot aduce ghinion sau suferință.

În unele zone, gospodarii afumă casele și pomii cu tămâie pentru a le proteja. Totodată, există credința că ploaia din această zi aduce belșug, iar lipsa ei prevestește sărăcie. , în semn de respect pentru suferința lui Hristos. Dincolo de aceste tradiții, gesturile simple capătă o semnificație profundă. Ducerea florilor la biserică și trecerea pe sub masă simbolizează purificarea, speranța și apropierea de divin.