Urzicile și oțetul, „interzise" în Săptămâna Mare? Adevărul din spatele credinței populare

Ana Beatrice
06 apr. 2026, 10:23
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. De ce se consideră păcat să mănânci urzici în Săptămâna Mare
  2. Motivul pentru care oțetul este evitat în Săptămâna Mare
  3. Ce alte verdețuri și tradiții sunt permise și când

În perioada Postului Mare, urzicile ocupă un loc important în alimentație. Sunt apreciate atât pentru gustul lor, cât și pentru proprietățile benefice asupra organismului.

Totuși, odată cu intrarea în Săptămâna Mare, tradiția populară schimbă perspectiva. Se spune că nu este bine să fie consumate, la fel ca și oțetul. În spatele acestor obiceiuri stau semnificații religioase profunde, legate de ultimele zile dinaintea Învierii Domnului.

De ce se consideră păcat să mănânci urzici în Săptămâna Mare

Săptămâna Mare este una dintre cele mai intense perioade din punct de vedere spiritual ale anului. În aceste zile, credincioșii rememorează simbolic suferințele lui Iisus Hristos și sunt chemați la liniște, smerenie și reflecție. În jurul acestei perioade s-au format, în timp, numeroase credințe populare care merg dincolo de regulile oficiale ale Bisericii. Una dintre ele spune că nu ar fi bine să fie consumate urzicile în aceste zile.

Această convingere are la bază o interpretare simbolică, transmisă din generație în generație. În tradiția populară, urzicile sunt legate de plantele care L-ar fi rănit pe Hristos în drumul spre răstignire. Din această asociere, ele au ajuns să fie văzute ca un simbol al durerii și suferinței Sale. De aceea, s-a răspândit ideea că ar fi bine să fie evitate în aceste zile, ca semn de respect față de patimile Mântuitorului.

Totuși, realitatea este mai simplă. Biserica Ortodoxă nu interzice consumul de urzici în Săptămâna Mare și nu consideră acest lucru un păcat.

Motivul pentru care oțetul este evitat în Săptămâna Mare

În Săptămâna Patimilor, fiecare gest capătă o semnificație aparte, iar unele alegeri alimentare sunt influențate de simboluri puternice din tradiția creștină. Oțetul este unul dintre acestea, fiind asociat cu un moment dureros din timpul răstignirii lui Iisus Hristos.

Potrivit relatărilor biblice, atunci când Iisus, însetat fiind pe cruce, a cerut apă, I s-a oferit oțet sau vin acru, un gest interpretat ca lipsit de compasiune, notează doxologia.ro. Din această imagine s-a născut, în timp, o percepție simbolică. Oțetul a ajuns să reprezinte suferința și nepăsarea oamenilor față de durerea Mântuitorului.

Din acest motiv, mulți preferă să evite oțetul în această perioadă, ca gest de respect și reculegere. Totuși, este important de clarificat că nu există o interdicție oficială din partea Bisericii. Alegerea ține mai degrabă de tradiție și de sensibilitatea fiecăruia. Nu este o obligație religioasă, ci o practică personală.

Ce alte verdețuri și tradiții sunt permise și când

Chiar și în aceste zile cu încărcătură spirituală, mesele pot fi variate, ușoare și hrănitoare, bazate pe produse de sezon.

Leurda, cunoscută drept usturoiul sălbatic, este una dintre cele mai căutate, apreciată pentru gustul ei intens și pentru efectele benefice asupra imunității. Ștevia și loboda sunt frecvent folosite în ciorbe și mâncăruri tradiționale, fiind ușor de digerat și bogate în vitamine. Păpădia, deși are un gust ușor amar, este recunoscută pentru proprietățile detoxifiante, iar salata verde, ceapa și usturoiul verde completează perfect meniul de post.

Dincolo de alimentație, sensul real al acestei perioade nu stă în restricții suplimentare, ci în trăirea interioară. Săptămâna Mare este despre liniște, reflecție și apropiere de semnificația profundă a Învierii, iar alegerile alimentare rămân, în esență, simple și echilibrate.

