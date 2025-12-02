B1 Inregistrari!
Autobuz autonom, testat pe Aeroportul din Cluj. „Un element unicat în ceea ce privește România" (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 dec. 2025, 10:11
Autobuz autonom, testat în Cluj. Sursa foto: Captură video - Via Cluj TV / YouTube
Cuprins
  1. Autobuzul autonom din Cluj, „un element unicat” în România
  2. Autobuzul fără șofer „a funcționat pe o ploaie destul de puternică”

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a testat primul autobuz autonom din România. Vehiculul a transportat circa 40 de persoane de la terminalul aeroportului spre avion. Un șofer a rămas tot timpul la volan, pentru siguranță.

Autobuzul autonom din Cluj, „un element unicat” în România

Autobuzul fără șofer scanează traseul în timp real, cu ajutorul tehnologiilor avansate.

„Suntem în prezența unui element unicat în ceea ce privește România și aeroporturile din România pentru că testarea unui autobuz autonom presupune un regim de securitate special. Vrem să demonstrăm că acest autobuz și această tehnologie poate fi utilizată”, a declarat Bogdan Varga, profesor la Universitatea Tehnică din Cluj, pentru Știrile Pro TV.

Autobuzul are o autonomie de până la 300 de kilometri și a fost închiriat pentru teste.

„Poate să meargă fără șofer, are niște capabilități foarte avansate în care poate să transporte pasagerii, evaluează absolut toate distanțele, toate măsurile de siguranță”, a declarat David Ciceo, directorul aeroportului „Avram Iancu” din Cluj-Napoca.

Autobuzul fără șofer „a funcționat pe o ploaie destul de puternică”

Autobuzul e un model electric produs de compania turcă Karsan, cu sistemul de conducere autonomă dezvoltat de firma de software Adastec.

„Vehiculul a funcționat pe o ploaie destul de puternică, cu geamurile aburite, dar, cu toate acestea, sistemul a funcționat. (…)

Regimul de comunicație într-un aeroport este complicat. Există interferențe, semnalul 4G sau 5G este dificil de obținut. Am dorit să vedem dacă autobuzul are capacitatea de a funcționa indiferent de aceste interferențe. După presetarea traseelor, autobuzul nu a resimțit niciun dezechilibru în regimul de funcționare”, a mai explicat profesorul Bogdan Varga, pentru Cluj24.

Autobuze fără șofer sunt pe mai multe aeroporturi din lume, dar deocamdată legislația din România nu permite circulația unor astfel de vehicule.

