Cursă extremă într-un SUV electric care nu a mai putut fi oprit / Cum a fost salvat șoferul, după ce nu a mai avut control asupra autoturismului: „Am fost răpit de mașina mea electrică incontrolabilă”

Un bărbat în vârstă de 53 de ani din Glasgow, Scoția, a avut parte de o plimbare neașteptată, aflându-se la volanul mașinii sale electrice, un MG ZS EV, asupra căruia nu mai avea niciun control.

„Am fost răpit de mașina mea electrică incontrolabilă”, a descris bărbatul întreaga situație, potrivit .

Aflându-se în drum spre casă de la serviciu, mașina electrică nu a mai putut fi oprită în niciun fel. „Rulam cu 48 km/h, lângă Glasgow, iar frânele nu mai funcționau. Din fericire, pe străzi nu erau aproape deloc mașini la acea oră”, a povestit bărbatul.

Cum a reușit să se salveze din cursa neașteptată

„Mi-am dat seama că ceva nu era în regulă când luminile de avertizare s-au aprins brusc. Au fost 9 lumini de avertizare în 60 de secunde. Am încercat să opresc, dar nu am reușit”, a declarat el.

Chiar dacă a apăsat pe diverse butoane, nimic nu a ajutat, iar apoi „am intrat în panică pentru că mașina nu s-a oprit și totul clipea. Am reușit să ocolesc un sens giratoriu. Urma un drum lung în față, așa că m-am gândit că se va opri de la sine dacă nu accelerez. Nici vorbă”, a mai spus bărbatul.

Chiar dacă viteza nu era mare, aproximativ 30 km/h, „când nu ai control și ești prins în mașină, este groaznic”.

Văzând că nu are nicio cale de scăpare, după ce și-a sunat soția, bărbatul a sunat la numărul de urgență, între timp trecând pe lângă alte două sensuri giratorii și intersecții fără să provoace vreun accident.

Nu după mult timp, trei mașini de poliție au sosit și l-au înconjurat în timp ce conducea: „O mașină de poliție a oprit lângă mine și un ofiter m-a întrebat dacă sunt Brian și dacă totul în regulă”.

„Am țipat: «Nu, nu mă pot opri!»”, rememorează bărbatul.

Deși cheile au ajuns la polițiști în încercarea de a opri vehiculul de la distanță „nenumărate mesaje de eroare s-au aprins pe tabloul de bord, dar mașina a continuat să meargă”.

„În cele din urmă am ajuns la un sens giratoriu. În timp ce autospeciala poliției se mișca încet, am intrat în ea, din spate. Apoi, polițiștii au apăsat frâna pentru a încetini. Așa am fost oprit!”, a mai povestit el.

„Ofițerii au efectuat o oprire controlată folosind un vehicul de poliție. Niciunul dintre vehicule nu a suferit avarii”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Scoția.