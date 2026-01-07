Un nou Duster va fi lansat în Asia. Renault nu va folosi numele Dacia. Cât costă noul SUV (VIDEO/FOTO)

Un nou Duster, sub sigla Renault, cu un design modificat și o posibilă variantă hibridă, se pregătește de lansare în India, la finalul acestei luni.

Primele imagini cu noul Duster

Până în prezent, cumpărătorii din India au putut achiziționa doar prima generație Duster, care a fost comercializată între 2012 și 2022. Noua versiune, care a fost confirmată oficial în martie 2024, este bazată pe a treia generație a SUV-ului.

Înainte de lansarea care va avea loc pe 26 ianuarie, Renault a publicat un scurt clip video de prezentare pentru viitorul Duster.

Cea mai vizibilă modificare este la partea frontală, unde luminile de zi în formă de „Y” ale modelului global au fost înlocuite cu benzi LED subțiri, deși forma blocurilor optice pare să rămână neschimbată.

Partea din spate, la rândul ei, este diferită, având o bară luminoasă LED pe întreaga lățime a hayonului, care unește stopurile și încadrează logo-ul Renault.

Echipările superioare vor oferi, cel mai probabil, un ecran tactil de 10,1 inci pentru sistemul de infotainment, un instrumentar de bord digital de 7 inci, încărcare wireless pentru telefon și un plafon panoramic, o dotare populară printre cumpărătorii indieni, care a devenit aproape obligatorie în acest segment.

Cât va costa noul Duster

Conform publicației , noul Duster va fi comercializat inițial cu motor pe benzină, urmând ca o variantă hibridă cu auto-încărcare să fie adăugată în gamă în anul 2027.

Spre deosebire de versiunea globală, produsă în Turcia, noul Renault Duster va fi produs local, la uzina companiei din Chennai. Premiera oficială este programată pentru 26 ianuarie, iar estimările de preț plasează SUV-ul în intervalul 11.100 – 22.300 de dolari.

Pe piața competitivă a SUV-urilor de clasă medie din India, se va lupta cu nume consacrate precum Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara,Toyota Urban Cruiser Hyryder, Skoda Kushaq, VW Taigun, MG Astor și viitorul Tata Sierra.