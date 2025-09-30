Dispare, de la 1 octombrie, firma care vindea cel mai ieftin RCA în România. Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) a decis să blocheze activitatea societății bulgare DallBogg Life and Health AD pe piața din România, începând cu 1 octombrie 2025, potrivit .

Compania, care intrase pe piața RCA în noiembrie 2024, reușise să atragă peste 200.000 de clienți datorită prețurilor extrem de mici și a ajuns să controleze circa 3% din piață într-un timp record, informează

De ce a fost sancționată compania bulgară care vindea cel mai ieftin RCA

Decizia vine după mai multe sesizări legate de întârzieri în plata daunelor și nerespectarea obligațiilor contractuale. Inițial, activitatea DallBogg fusese restricționată temporar, de la 1 iulie 2025, în urma unei măsuri dispuse de autoritatea de supraveghere din Bulgaria. În această perioadă, ASF, în colaborare cu autoritățile bulgare și cu EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale), a realizat un control detaliat asupra activității companiei. Rezultatele investigației au stat la baza interdicției definitive.

Ce se întâmplă cu polițele RCA deja emise

Chiar dacă ASF interzice DallBogg să vândă RCA în România, șoferii care dețin deja polițe nu sunt afectați. Contractele rămân valabile până la expirarea lor, indiferent de durata pentru care au fost încheiate. Totuși, compania bulgară a contestat decizia ASF, catalogând măsura drept „o sancțiune disproporționată în raport cu gravitatea presupusei încălcări”.

Ce asigurător bulgar a mai fost retras de pe piața din România

DallBogg este al doilea asigurător bulgar cu probleme pe piața românească. În martie 2023, ASF a retras autorizația Euroins România, liderul pieței RCA la acel moment, pe motiv că nu dispunea de capital suficient pentru a-și onora obligațiile. Ulterior, compania a intrat în faliment, iar milioane de șoferi au fost afectați.

Cazul DallBogg arată cât de fragilă e pieța RCA din România, unde concurența bazată exclusiv pe prețuri mici poate genera riscuri majore pentru șoferi. Autoritățile recomandă atenție sporită atunci când vă alegeți asigurătorul și e importantă verificarea situației financiare a acestuia, pentru a evita eventualele probleme legate de plata daunelor.