Ford călătorește în trecut cu un design retro îndrăzneț. Conceptul pentru noua camionetă electrică a fost dezvăluit

Ford a prezentat noul pick-up electric Ford F-100 Eluminator complet, iar acesta se prezintă într-un stil retro al unui pick-up F-100 din 1978, cu motoare electrice și baterii de la Mustang Mach-E GT Performance Edition 2021 al producătorului auto. Comenzile și ecranele sale interioare seamănă, de asemenea, cu crossover-ul electric Mach-E, arată publicația CNBC.

Ford a construit vehiculul pentru a-și prezenta noul „motor e-crate” care este acum la vânzare online și la reprezentanțele sale. Astfel de motoare sunt asamblate de companie, dar sunt disponibile pentru achiziție generală, pentru construirea, repararea sau personalizarea vehiculelor.

Conceptul pickup-ului poate produce 480 de cai putere, iar fiecare motor din categoria „e-crate” poate produce până la 281 de cai putere. Ford a spus că motorul se va vinde pentru suma de 3.900 de dolari.

Eluminatorul Ford F-100 a fost dezvăluit marți la Las Vegas pentru SEMA Show, o conferință anuală pentru industria de specialitate auto și aftermarket.

Afacerea aftermarket este extrem de importantă pentru industria auto. Producătorii de automobile dezvăluie anual vehicule unice la spectacol pentru a măsura interesul consumatorilor și pentru a prezenta noi produse aftermarket, cum ar fi motorul e-crate de la Ford.

Pickup-ul personalizat oferă, de asemenea, o provocare pentru producătorul de automobile, deoarece se pregătește să lanseze pickup-ul electric F-150 Lightning, în prima jumătate a anului viitor. Mulți văd pickup-ul ca pe un barometru pentru a stabili dacă clienții de camionete – care domină graficele anuale de vânzări din SUA – sunt gata să treacă la vehicule electrice.

Say hello to the F-100 Eluminator electric concept truck. #SEMA2021​

🔘 480 hp​

🔘 634 lb-ft​

🔘 All-wheel drive​

🔘 And alllll electric pic.twitter.com/8ZqERmyeFY

— Ford Motor Company (@Ford) November 2, 2021