Auto » Nu risca! Vezi ce trebuie să faci acum, ca să nu rămâi în pană când dă gerul. Ghidul șoferului conștiincios

Nu risca! Vezi ce trebuie să faci acum, ca să nu rămâi în pană când dă gerul. Ghidul șoferului conștiincios

Ana Maria
22 oct. 2025, 23:30
Nu risca! Vezi ce trebuie să faci acum, ca să nu rămâi în pană când dă gerul. Ghidul șoferului conștiincios
Sursa foto: Freepik / @senivpetro
Cuprins
  1. De ce este crucial să-ți schimbi anvelopele și când ar trebui să o faci
  2. Ghidul șoferului conștiincios. Ce lichide trebuie verificate sau înlocuite înainte de frig
  3. Cum îți testezi bateria și de ce este mai vulnerabilă iarna
  4. Ghidul șoferului conștiincios. Ce elemente nu trebuie să-ți lipsească din kitul de urgență

Ghidul șoferului conștiincios. Sezonul rece nu e doar despre vin fiert și zăpadă pufoasă, ci și despre provocări serioase pentru mașina ta. Să fim sinceri, nimeni nu vrea să rămână în pană la minus 10 grade, cu bateria moartă sau să patineze într-o intersecție din cauza anvelopelor nepotrivite.

Așadar, ia-ți o cafea fierbinte și hai să trecem în revistă pașii esențiali. Pregătirea mașinii pentru iarnă nu este un moft, ci o necesitate dictată de siguranța ta și a celorlalți.

De ce este crucial să-ți schimbi anvelopele și când ar trebui să o faci

Acesta este, probabil, cel mai important pas. Legea din România te obligă să ai anvelope de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Dar dincolo de lege, e vorba de fizică.

Anvelopele de iarnă au un compus din cauciuc care rămâne elastic la temperaturi scăzute (sub 7 grade Celsius), plus un profil cu șanțuri mai adânci (lamele) care asigură o aderență mult mai bună. Ignorarea acestui aspect înseamnă o distanță de frânare mult mai mare și riscuri inutile. Experții recomandă să faci schimbul imediat ce temperatura medie începe să scadă sub pragul de 7 grade Celsius, de obicei, la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie.

Ghidul șoferului conștiincios. Ce lichide trebuie verificate sau înlocuite înainte de frig

Nu uita de „sângele” mașinii tale! Antigelul, adică lichidul de răcire, este vital. Verifică-i concentrația, asigurându-te că oferă protecție la temperaturi mult sub zero grade. Un antigel necorespunzător poate duce la înghețarea motorului, iar costurile reparației sunt uriașe. De asemenea, foarte important, înlocuiește lichidul de parbriz cu unul special de iarnă. Nu cred că vrei să vezi cum lichidul tău de vară îngheață pe parbriz în timp ce conduci! Alege o formulă care rezistă la minim -20 de garde Celsius.

Cum îți testezi bateria și de ce este mai vulnerabilă iarna

Bateria este inima sistemului electric și, statistic, principala cauză a problemelor din sezonul rece. La temperaturi scăzute, capacitatea ei de a genera curent scade dramatic, în timp ce motorul are nevoie de un efort suplimentar pentru a porni, din cauza uleiului mai gros. Dacă bateria ta are mai mult de 4-5 ani, ar fi bine să o testezi la un service. O verificare simplă a nivelului electrolitului și a bornelor (curățarea lor de oxid) poate face diferența între o dimineață liniștită și una petrecută încercând să pornești cu clești de la o altă mașină.

Ghidul șoferului conștiincios. Ce elemente nu trebuie să-ți lipsească din kitul de urgență

Pe lângă trusa medicală și stingător, care sunt obligatorii, iarna aduce necesitatea unui kit suplimentar:

  • Cablu de pornire (clești): Esențial pentru bateria menționată mai sus.
  • Racletă și perie: Pentru a curăța geamurile și caroseria de zăpadă și gheață.
  • Lopățică pliabilă: Dacă ai ghinionul să rămâi blocat în nămeți.
  • O pătură groasă: Pentru situații extreme, când aștepți ajutoare.
  • Lanțuri antiderapante: În zonele montane, acestea pot fi obligatorii.

Verifică-ți din timp aceste aspecte și te vei asigura că pregătirea mașinii pentru iarnă este completă. Nu lăsa frigul să te prindă nepregătit!


