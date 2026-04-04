Totuși, această inițiativă ridică semne de întrebare la nivel european. Ea ar putea fi interpretată drept o limitare a liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană. În aceste condiții, există riscul declanșării unui nou proces de infringement împotriva României.

Cum se schimbă regulile pentru importul și circulația mașinilor second-hand

Noul proiect de ordonanță vine cu obligații clare pentru cei care aduc autovehicule uzate în România. Fiecare mașină introdusă în țară pentru a fi pusă în circulație va trebui declarată la (ANPC). Instituția va avea rolul de a verifica dacă vehiculul respectă legislația în vigoare. În plus, autoritățile propun limitarea numărului de vehicule pe care o persoană fizică le poate importa la maximum două. Totuși, acest prag ar putea fi modificat până la adoptarea finală a actului normativ.

Nu este prima încercare de acest fel. De-a lungul timpului, mai multe guverne au încercat să restricționeze sau chiar să blocheze importurile de din Uniunea Europeană. Însă taxele și impozitele introduse au fost declarate ilegale de instanțele europene, iar statul român a fost obligat să returneze sumele încasate.

Mai mult, astfel de măsuri au avut un efect neașteptat. România a fost nevoită să aplice reguli similare și pentru mașinile deja înmatriculate în țară. Conform sursei menționate, dacă același principiu se va aplica și acum, există riscul ca autoturismele sub Euro 3 deja în circulație să nu mai poată fi revândute sau reînmatriculate.

Contextul este cu atât mai important cu cât piața este în creștere. Potrivit datelor , anul trecut au fost înmatriculate pentru prima dată aproximativ 360.000 de autoturisme second-hand importate, cu aproape 10% mai mult decât în anul precedent.

De ce este considerat parcul auto din România printre cele mai vechi din Europa

are o vârstă medie de 14,9 ani, potrivit datelor calculate în 2024. Astfel, se numără printre cele mai îmbătrânite din Europa, fiind depășit doar de Grecia, Estonia și Cehia.

Datele furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) arată că peste 3,4 milioane de autovehicule înmatriculate au o vechime mai mare de 20 de ani. Practic, este vorba despre mașini încadrate cel mult în norma de poluare Euro 3.

În plus, numărul acestor vehicule a crescut în ultimul an, iar ponderea lor a ajuns la aproape 40% din totalul parcului auto, comparativ cu 33% în urmă cu doi ani. Această evoluție este alimentată în principal de importurile consistente de autoturisme second-hand din Germania și din alte .