Producătorii au lansat oferte tot mai atractive! Acestea au fost gândite pentru a compensa reducerile mai mici ale programelor guvernamentale din acest an. Ei continuă să investească în tehnologia electrică, mizând pe funcții interactive și aplicații care fac experiența de condus mult mai simplă.

Piața auto începe să își revină după mai multe luni de scăderi accentuate. Tendința din ultima perioadă arată o evoluție mai stabilă. În octombrie au fost înmatriculate aproximativ 12.700 de mașini, cu peste 11% mai multe decât în aceeași lună din 2024.

„Până acum piața a așteptat începerea programului Rabla, Rabla Plus. Acum, când programul e funcțional, s-a dat drumul la piață. A existat un efort special din partea dealerilor de a construi oferte pentru a compensa întârzierea programului”, a transmis Alex Seremet, purtător , notează stirileprotv.ro.

De ce au ajuns comercianții auto să ofere reduceri atât de mari

Întârzierile programului Rabla au lăsat importatorii cu stocuri mult mai mari decât se așteptau. Ca să nu blocheze capitalul, au fost nevoiți să taie prețurile considerabil.