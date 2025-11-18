Producătorii au lansat oferte tot mai atractive! Acestea au fost gândite pentru a compensa reducerile mai mici ale programelor guvernamentale din acest an. Ei continuă să investească în tehnologia electrică, mizând pe funcții interactive și aplicații care fac experiența de condus mult mai simplă.
Piața auto începe să își revină după mai multe luni de scăderi accentuate. Tendința din ultima perioadă arată o evoluție mai stabilă. În octombrie au fost înmatriculate aproximativ 12.700 de mașini, cu peste 11% mai multe decât în aceeași lună din 2024.
„Până acum piața a așteptat începerea programului Rabla, Rabla Plus. Acum, când programul e funcțional, s-a dat drumul la piață. A existat un efort special din partea dealerilor de a construi oferte pentru a compensa întârzierea programului”, a transmis Alex Seremet, purtător BMW România, notează stirileprotv.ro.
De ce au ajuns comercianții auto să ofere reduceri atât de mari
Întârzierile programului Rabla au lăsat importatorii cu stocuri mult mai mari decât se așteptau. Ca să nu blocheze capitalul, au fost nevoiți să taie prețurile considerabil.
Reducerile pornesc de la aproape 3.500 de euro. Pentru modelele mai scumpe aflate pe stoc, discounturile pot urca până la 9.000 de euro. Diferențele de preț depind de motorizare și de politica fiecărui comerciant. Fiecare încearcă să își împingă vânzările prin campanii cât mai energice.
„Este primul an când avem oferte atât de generoase, tocmai pentru că anul acesta au avut loc foarte multe fluctuații și instabilitate politică”, a declarat Florin Fieraru, reprezentant vânzări Mazda.
De ce schimbă industria auto direcția
Anul 2025 a devenit o bornă esențială pentru industria auto, obligând producătorii să reducă semnificativ emisiile medii de carbon anuale. Această schimbare majoră apare într-un context dificil, deoarece mașinile electrice continuă să se vândă lent pe piețele europene actuale curente.
În România, industria auto rămâne un pilon economic important, contribuind masiv la PIB și susținând numeroase locuri stabile de muncă. Vânzările de vehicule electrice și hibride au avansat puternic în octombrie, atingând cote record și confirmând interesul consumatorilor pentru tehnologii.