Românii și-au recalibrat prioritățile de cumpărare, iar piața auto, lipsită de sprijinul programului Rabla, a înregistrat un recul semnificativ. În primele nouă luni, s-au înmatriculat aproximativ 108.000 de autoturisme, înregistrând o scădere de peste 5% comparativ cu anul trecut.

Două luni mai bune nu au reușit să atenueze pierderile din prima jumătate, conturând clar comportamentele de cumpărare ale românilor. Fără programul Rabla, preferințele consumatorilor au evidențiat tipurile de mașini și modelele care își mențin puternic tracțiunea comercială.

Cum s-au adaptat românii pe piața auto

nu s-a prăbușit, ci s-a rearanjat, românii orientându-se spre modele accesibile și SUV-uri cu întreținere predictibilă. Motorizările au evoluat către soluții „electrificate”, în timp ce campaniile de preț și lansările punctuale au funcționat doar ca amortizoare temporare.

SUV-urile au ajuns aproape la jumătate din piață, clasa compactă s-a consolidat în jur de o treime, iar clasa B rămâne relevantă. Fără Rabla, cumpărătorii aleg mașini versatile, cu valoare la revânzare, spațiu optim și costuri predictibile, adaptate perfect bugetului disponibil.

Cine domină piața auto românească fără programul Rabla

Dacia rămâne lider incontestabil, cu aproape 31.000 de unități vândute și o cotă de piață de aproape 29%. Fără sprijinul Rabla, notorietatea mărcii, costurile reduse de întreținere și gama diversificată au menținut preferința românilor pentru modelele .

Brandurile de import au recuperat teren, Toyota conducând detașat între mărcile străine, depășind Skoda și Renault în preferințele consumatorilor locali. Podiumul modelelor reflectă așteptările unui an fără subvenții: Logan pe primul loc, urmat de Duster și Sandero, clasicele preferințe românești.

Renault Clio a surprins printr-o creștere pronunțată, ocupând locul patru, demonstrând că imaginea puternică poate compensa lipsa subvențiilor Rabla. Dacia Bigster, noutatea anului, a intrat rapid în topul preferințelor, confirmând apetența românilor pentru SUV-uri versatile și familiale.

Cum s-au descurcat mașinile electrificate pe piața românească în 2025

Toyota a capitalizat pe reputația hibridelor eficiente și fiabile, iar Skoda, Renault și Hyundai au completat segmentul de volum solid. În septembrie, aproape jumătate din piață a fost ocupată de mașini electrificate, incluzând full-hybrid, mild-hybrid, PHEV și BEV, cu diferențe importante, potrivit playtech.ro.

Complet electricele au rămas doar în jur de șase procente, în scădere anuală, în timp ce PHEV-urile au crescut spectaculos peste 40%.

Fără programul Rabla, achizițiile de BEV au fost amânate, iar PHEV-urile și full-hybrid-ele au devenit soluția de compromis pentru cost și autonomie. În segmentul full-hybrid, Toyota conduce detașat, dar Dacia, Renault, MG și Kia au umplut golurile lăsate de subvențiile lipsă.