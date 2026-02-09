B1 Inregistrari!
Greșeala din trafic pe care o fac mii de șoferi. Poliția aplică amenzi de până la 1.300 de lei

Greșeala din trafic pe care o fac mii de șoferi. Poliția aplică amenzi de până la 1.300 de lei

Ana Beatrice
09 feb. 2026, 14:58
Greșeala din trafic pe care o fac mii de șoferi. Poliția aplică amenzi de până la 1.300 de lei
Sursă foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce este greșit să circuli constant pe banda a doua
  2. Ce consecințe are ocuparea nejustificată a benzii a doua

Deși par simple și ușor de respectat, regulile de circulație din România sunt adesea interpretate superficial. Numeroși șoferi ajung să încalce legea fără intenție, fie din obișnuință, fie pentru că li se pare că anumite comportamente sunt tolerate. Cu timpul, aceste greșeli s-au transformat în reflexe obișnuite și au ajuns să fie percepute ca ceva normal în traficul de zi cu zi.

Problema apare în momentul în care aceste practici încalcă în mod evident legislația rutieră și pot duce la sancțiuni. Fără să își dea seama, conducătorii auto se expun la amenzi, puncte de penalizare și chiar la suspendarea permisului.

De ce este greșit să circuli constant pe banda a doua

Pe multe drumuri din România, circulația nejustificată pe banda a doua a devenit aproape o normalitate. Numeroși șoferi sunt convinși că, dacă merg cu viteza legală, pot rămâne pe banda din stânga fără probleme. Alții cred că traficul lejer le permite acest lucru, fără să încalce vreo regulă. În realitate, Codul Rutier este foarte clar, circulația trebuie făcută pe banda din dreapta, cât mai aproape de marginea carosabilului.

Pe sectoarele de drum cu mai multe benzi pe sens, benzile sunt numerotate de la dreapta la stânga. Banda întâi este destinată circulației obișnuite. Benzile din stânga sunt folosite exclusiv pentru depășiri sau pentru situații care impun o viteză mai mare. După efectuarea unei depășiri, revenirea pe banda din dreapta este obligatorie, indiferent de viteza de deplasare. Nerespectarea acestei reguli nu este doar o abatere de bun-simț, ci una sancționată de lege.

Ce consecințe are ocuparea nejustificată a benzii a doua

Tot mai des, Poliția Rutieră aplică sancțiuni pentru această abatere, mai ales pe drumurile aglomerate și pe arterele naționale. În aceste zone, blocarea benzii din stânga duce frecvent la ambuteiaje și îngreunează depășirile.

Mulți șoferi tratează situația cu superficialitate, fără să realizeze că riscurile sunt reale. Amenzile se încadrează în clasa a II-a de sancțiuni și pot ajunge între 1.000 și 1.300 de lei. La acestea se adaugă două sau trei puncte de penalizare.

Legea este fermă și nu admite interpretări, iar necunoașterea regulilor nu reprezintă o scuză. Dincolo de aspectul financiar, respectarea circulației pe banda din dreapta contribuie la un trafic mai fluid și mai sigur. Atunci când banda a doua este ocupată fără motiv, ceilalți șoferi sunt împinși spre depășiri pe dreapta, manevre riscante și adesea ilegale. Menținerea disciplinei pe benzi reduce riscul accidentelor și face deplasarea mai previzibilă pentru toți participanții la trafic.

