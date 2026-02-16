Schimbări majore la RCA! Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește schimbări importante în piața asigurărilor auto, prin revizuirea normei 20/2017. Potrivit informațiilor publicate de , noile reguli vizează în special sistemul bonus-malus și modul în care sunt calculați coeficienții pentru șoferi.

Aceste modificări RCA 2026 ar putea aduce sancțiuni mai severe pentru cei care provoacă , dar și facilități pentru șoferii disciplinați sau pentru membrii aceleiași familii.

Schimbări majore la RCA! Cum vor fi penalizați șoferii care provoacă accidente

ASF propune o înăsprire a regulilor pentru conducătorii auto vinovați de producerea unor daune. Astfel:

fiecare daună materială va însemna pierderea a două clase de bonus;

accidentele cu vătămări corporale vor duce la retrogradarea cu patru clase.

De exemplu, un șofer aflat la clasa B0 va ajunge la M2 după primul accident, ceea ce înseamnă o primă mai mare decât tariful standard. Cei care ajung la M12, nivelul maxim de malus, vor plăti de trei ori mai mult decât prețul de bază al poliței.

În plus, șoferii care provoacă accidente sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive vor pierde încă două clase suplimentare, pe lângă penalizarea aferentă accidentului.

Schimbări majore la RCA” Ce avantaje primesc șoferii cu experiență

Una dintre noutățile incluse în proiectul ASF vizează șoferii care își cumpără o mașină nouă. Cei care au permis de conducere de peste trei ani vor fi încadrați automat la clasa B2, beneficiind astfel de o reducere directă.

În schimb, șoferii începători, cu permis obținut de mai puțin de trei ani, vor rămâne la B0, similar regulilor actuale.

Schimbări majore la RCA! Se va putea împărți bonusul RCA în familie?

O premieră pentru piața locală este posibilitatea încheierii unei polițe RCA de grup pentru membrii aceleiași familii. În acest caz, coeficientul bonus-malus va fi media aritmetică a claselor fiecărui membru inclus.

De exemplu, dacă un șofer este la B1 și altul la M1, printr-o poliță comună ambii ar putea ajunge la B0.

Mai mult, ASF propune și transferul claselor de bonus între membrii familiei. Dacă unul dintre soți este la B8 și celălalt la M4, se pot transfera până la patru clase de bonus, fiind echilibrată situația ambilor șoferi.

Cum se schimbă sistemul bonus-malus

Proiectul prevede extinderea sistemului de la 8 clase de bonus și 8 de malus la 14 clase de bonus și 12 de malus. Reducerea maximă rămâne de 50%, însă atingerea celei mai avantajoase clase va fi mai dificilă.

Unul dintre obiectivele asumate de ASF este „Extinderea și transparentizarea informațiilor prezentate potențialilor asigurați în ofertele de asigurare RCA”.

Ce clauze noi vor apărea în polițele RCA

ASF intenționează să introducă noi opțiuni contractuale, precum:

franșiza (similară celei din polițele CASCO),

menținerea clasei bonus-malus,

clauza de dezastru,

reînnoirea automată,

suspendarea facultativă a poliței.

Franșiza ar presupune ca șoferul să suporte o parte din costul daunelor, în schimbul unei prime mai mici.

În plus, polițele ar putea include un cod QR cu informații utile în caz de accident. Potrivit proiectului, „potențialul asigurat trebuie să înțeleagă de la ce primă de asigurare se pleacă pe segmentul din care face parte, care sunt sumele care se scad sau se adaugă și care sunt justificările pentru încărcările sau discount-urile aplicate”.

Noile reguli urmează să fie analizate într-o viitoare ședință a Consiliului ASF și ar putea redefini semnificativ piața RCA din România.