Un nou SUV sub marca Dacia urmează să fie fabricat la uzina Renault din Bursa. Producția este programată să înceapă înainte de sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de Bahaettin Tatoğlu, președinte și director general al MAİS, distribuitorul oficial Renault în Turcia, potrivit publicației .

Oficialul a subliniat că acest proiect face parte din strategia ambițioasă a companiei. Unul dintre obiectivele majore pentru 2026 este atingerea poziției de lider pe segmentul SUV.

Viitorul model va deveni al doilea vehicul produs la Bursa care va purta sigla Dacia, confirmând rolul tot mai important al acestei uzine în dezvoltarea brandului. Deocamdată, detaliile tehnice și încadrarea exactă în gamă nu au fost făcute publice. Compania a anunțat însă că va dezvălui informațiile treptat, în perioada următoare.

Potrivit sursei Haberturk, noul SUV reprezintă al treilea model din cele patru incluse în investiția de 400 de milioane de euro realizată de parteneriatul OYAK–Renault. Primele două vehicule lansate în cadrul acestui program au fost Renault Duster și Renault Boreal. Noul model Dacia continuă extinderea ofertei pe unul dintre cele mai dinamice segmente ale pieței auto.

Ce rol are uzina din Bursa în strategia globală Dacia

Fabrica Oyak Renault din Bursa și-a confirmat importanța în rețeaua grupului după ce a produs 387.113 vehicule în 2025. Uzina a încheiat anul cu un rezultat solid. Este cea mai mare unitate Renault din afara Europei de Vest și funcționează cu o capacitate anuală cuprinsă între 286.000 și 360.000 de automobile.

Potrivit Automobile Dacia, uzina din Turcia este pregătită să devină un centru strategic de export, nu doar pentru Europa, ci și pentru alte piețe importante la nivel global. În prezent, aici se produce modelul atât sub sigla Renault, destinat Turciei și piețelor non-europene, cât și sub sigla Dacia pentru Europa. Acest lucru se întâmplă în perioadele în care fabrica din România nu poate face față cererii ridicate.

În paralel, Dacia își accelerează extinderea gamei și pregătește lansarea mai multor modele noi în următorii ani. Printre acestea se numără un vehicul electric compact, cunoscut sub numele Dacia Evader, dar și un model de dimensiuni mai mari pentru piața europeană, denumit Dacia Spacer.