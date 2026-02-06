Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă. Prima baterie care asigură autonomie la temperatui scăzute

Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu apariția unei care permite funcționarea bateriilor și la temperaturi foarte scăzute.

Prima care va folosi o baterie bazată sodiu-ion, care va avea o autonomie de funcționare chiar și la -40 de grade Celsius, este pe cale să fie lansată în producție. Pentru industria automobilelor electrice reprezintă un mare pas înainte, dat fiind problemele pe care le au actualele tehnologii la temperaturi scăzute.

Astfel, CATL și , din China, au prezentat primul vehicul electric din lume echipat cu baterii sodiu-ion. Modelul, Changan Nevo A06, cunoscut și ca Qiyuan A06, este primul dintr-o serie bazată pe o tehnologie gândită să funcționeze fără sincope în zonele cu climat rece.

Modelul Changan Nevo A06 folosește un pachet sodiu-ion de 45 kWh, care are o autonomie de până la 400 km. Producătorul auto a dezvoltat și o versiune de 63 kWh cu baterie Li-Ion.

Vorbim despre un parteneriat care nu se va opri, conform inițiatorilor, cu acest model. CATL este pregătit să furnizeze celule sodiu-ion pentru toate sub-brandurile Changan, inclusiv Deepal, Avatr și Uni. Acest lucru arată că tehnologia dezvoltată este disponibilă și poate fi folosită pe o gamă mai largă de autovehicule electrice

Avantajele unei baterii sodiu-ion

Industria automobilelor electrice se află de multă vreme în căutarea unei soluții care să asigure fiabilitatea acestor vehicule și la temperaturi foarte joase. Iar principalul avantaj a noilor baterii este tocmai comportamentul la temperaturi extreme. Celulele sodiu-ion dezvoltate de CATL pot fi încărcate la -30 de grade și păstrează până la 90% din capacitate la -40 de grade. Acesta este un prag la care bateriile cu litiu pierd mult din performanțe.

Or, pentru șoferii din regiunile cu ierni foarte reci, unde temperaturile scad mult, asta înseamnă autonomie mai predictibilă. De asemenea, o astfel de baterie prezintă mai puțină dependență de sistemele auxiliare de încălzire.

Pe lângă performanța la frig, sunt promovate ca fiind mai sigure și mai puțin inflamabile. Producătorii spun că acestea au depășit teste de stres riguroase. Densitatea energetică actuală a tehnologiei „Naxtra” este de 175 Wh/kg, la nivelul bateriilor LFP. CATL spune că în următorii trei ani vrea să ajungă la valori egale sau chiar peste LFP, cu autonomii estimate la 500–600 km.

De asemenea, bateriile bazate pe sodiu sunt mai avantajoase din punct de vedere economic. Sodiul este mult mai abundent și mai ieftin decât litiul, ale cărui prețuri au fluctuat puternic.