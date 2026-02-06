B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă. Prima baterie care asigură autonomie la temperatui scăzute

Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă. Prima baterie care asigură autonomie la temperatui scăzute

Adrian Teampău
06 feb. 2026, 19:40
Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă. Prima baterie care asigură autonomie la temperatui scăzute
Industria auto sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Industria automobilelor electrice intră într-o etapă nouă
  2. Avantajele unei baterii sodiu-ion

Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu apariția unei tehnologii care permite funcționarea bateriilor și la temperaturi foarte scăzute.

Industria automobilelor electrice intră într-o etapă nouă

Prima mașină electrică care va folosi o baterie bazată sodiu-ion, care va avea o autonomie de funcționare chiar și la -40 de grade Celsius, este pe cale să fie lansată în producție. Pentru industria automobilelor electrice reprezintă un mare pas înainte, dat fiind problemele pe care le au actualele tehnologii la temperaturi scăzute.

Astfel, CATL și Changan Automobile, din China, au prezentat primul vehicul electric din lume echipat cu baterii sodiu-ion. Modelul, Changan Nevo A06, cunoscut și ca Qiyuan A06, este primul dintr-o serie bazată pe o tehnologie gândită să funcționeze fără sincope în zonele cu climat rece.

Modelul Changan Nevo A06 folosește un pachet sodiu-ion de 45 kWh, care are o autonomie de până la 400 km. Producătorul auto a dezvoltat și o versiune de 63 kWh cu baterie Li-Ion.

Vorbim despre un parteneriat care nu se va opri, conform inițiatorilor, cu acest model. CATL este pregătit să furnizeze celule sodiu-ion pentru toate sub-brandurile Changan, inclusiv Deepal, Avatr și Uni. Acest lucru arată că tehnologia dezvoltată este disponibilă și poate fi folosită pe o gamă mai largă de autovehicule electrice

Avantajele unei baterii sodiu-ion

Industria automobilelor electrice se află de multă vreme în căutarea unei soluții care să asigure fiabilitatea acestor vehicule și la temperaturi foarte joase. Iar principalul avantaj a noilor baterii este tocmai comportamentul la temperaturi extreme. Celulele sodiu-ion dezvoltate de CATL pot fi încărcate la -30 de grade și păstrează până la 90% din capacitate la -40 de grade. Acesta este un prag la care bateriile cu litiu pierd mult din performanțe.

Or, pentru șoferii din regiunile cu ierni foarte reci, unde temperaturile scad mult, asta înseamnă autonomie mai predictibilă. De asemenea, o astfel de baterie prezintă mai puțină dependență de sistemele auxiliare de încălzire.

Pe lângă performanța la frig, bateriile sodiu-ion sunt promovate ca fiind mai sigure și mai puțin inflamabile. Producătorii spun că acestea au depășit teste de stres riguroase. Densitatea energetică actuală a tehnologiei „Naxtra” este de 175 Wh/kg, la nivelul bateriilor LFP. CATL spune că în următorii trei ani vrea să ajungă la valori egale sau chiar peste LFP, cu autonomii estimate la 500–600 km.

De asemenea, bateriile bazate pe sodiu sunt mai avantajoase din punct de vedere economic. Sodiul este mult mai abundent și mai ieftin decât litiul, ale cărui prețuri au fluctuat puternic.

Tags:
Citește și...
Vopsea auto rezistentă la noroi, pietre și soare: mit sau realitate?
Auto
Vopsea auto rezistentă la noroi, pietre și soare: mit sau realitate?
Vrei o mașină second hand? De ce să o cumperi de la un dealer autorizat?
Auto
Vrei o mașină second hand? De ce să o cumperi de la un dealer autorizat?
Uzina Dacia din Mioveni renunță la oameni și mizează pe tehnologie: concedieri, compensații uriașe și producție automatizată
Auto
Uzina Dacia din Mioveni renunță la oameni și mizează pe tehnologie: concedieri, compensații uriașe și producție automatizată
Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
Auto
Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
Concedieri voluntare la Dacia, din 1 martie. Câți bani vor primi angajații care se oferă să plece
Economic
Concedieri voluntare la Dacia, din 1 martie. Câți bani vor primi angajații care se oferă să plece
Ce pot conduce șoferii din România în 2026 dacă au permis categoria B. Ce spune Codul Rutier
Auto
Ce pot conduce șoferii din România în 2026 dacă au permis categoria B. Ce spune Codul Rutier
Primul „extraterestru” cu dosar penal: Ce-a pățit șoferul unui Tesla Cybertruck, în România
Auto
Primul „extraterestru” cu dosar penal: Ce-a pățit șoferul unui Tesla Cybertruck, în România
Zăpada pe mașină te poate costa scump în 2026. Ce amendă riști dacă pleci la drum fără să cureți geamurile, farurile și plafonul
Auto
Zăpada pe mașină te poate costa scump în 2026. Ce amendă riști dacă pleci la drum fără să cureți geamurile, farurile și plafonul
Clasamentul mărcilor auto în România în 2025: datele care conturează piața
Auto
Clasamentul mărcilor auto în România în 2025: datele care conturează piața
Preferințele șoferilor români. Care a fost cea mai cumpărată marcă de mașini în anul 2025
Auto
Preferințele șoferilor români. Care a fost cea mai cumpărată marcă de mașini în anul 2025
Ultima oră
20:35 - Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
20:26 - Maia Sandu, replică la controversatul raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false
19:59 - El este bărbatul care a murit și a „reînviat” de șase ori. Localnicii cred că e vrăjitor: „M-au dus la morgă”
19:50 - Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
19:32 - Ce a spus Cătălin Măruță în ultima ediție a emisiunii „La Măruță” de la Pro TV. Secretul dezvăluit de prezentatorul TV
19:08 - Atac cu grenadă în Franța. Șase persoane au fost rănite într-un salon de înfrumusețare (VIDEO)
19:05 - Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
18:56 - Prima reacție a Guvernului, după acuzațiile lansate de Lia Savonea la adresa lui Bolojan privind pensiile magistraților
18:45 - Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor
18:29 - Regulile se schimbă din nou: Prima zi de concediu medical, plătită pentru 5 categorii. Ce prevede noua ordonanță