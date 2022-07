Premierul, pe șantierul de la Drumul Expres Pitești – Craiova. Nicolae Ciucă: Tronsonul 2, dat în circulație pe 28 iulie. La tronsonul 1, veștile nu sunt încurajatoare. Lucrările pe celelalte tronsoane, în grafic (VIDEO)

Premierul Nicolae Ciucă și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au verificat joi stadiul lucrărilor la Drumul Expres Pitești – Craiova, tronsonul 2 Slatina – Balș, despre care liberalul susține că va fi dat în circulație pe 28 iulie.

Ce a declarat Nicolae Ciucă după vizita pe șantierul de la Drumul Expres Pitești – Craiova

„Împreună cu domnul ministru Grindeanu am vrut să verificăm astăzi stadiul lucrărilor la Drumul Expres Pitești – Craiova, tronsonul 2 Slatina – Balș, pentru că am avut discuții și au existat o serie întreagă de aspecte care puteau să genereze întârzierea lucrărilor și darea în folosință la timp a acestui al doilea tronson. În acest moment, după ce am reușit să vedem stadiul lucrărilor și am avut discuții cu constructorul, putem spune că avem garanția că săptămâna viitoare, pe 28, acest tronson va putea fi dat în circulație și, în felul acesta, se asigură continuitatea pe drumul expres între Slatina și Balș”, a declarat premierul.

În ceea ce privește tronsonul 1, spune premierul, veștile nu sunt încurajatoare.

„Am discutat și aspectele care țin de întârzierile la tronsonul I Balș – Craiova. Acolo lucrările sunt îndeplinite într-un procent de 52%. Am discutat cu constructorul și, în acest stadiu, pornind de la finanțare, până la subcontractare și asigurarea forței de muncă, nu pot să afirm că veștile sunt încurajatoare, pentru că sunt probleme pe care trebuie să le rezolve din punct de vedere al finanțării și abia în acel moment pot să înceapă lucrările. Oricum, din graficul lucrărilor, putem să ne dăm seama foarte simplu că ele nu vor fi finalizate așa cum este prevăzut în contract, la finele acestui an”, a adăugat el.

„Ca atare, împreună cu domnul ministru, cu directorul CNAIR, urmează să se analizeze în continuare modul în care se desfășoară activitatea. Există deja un certificat negativ și, în funcție de evoluție, se vor lua măsuri în consecință”, a mai precizat prim-ministrul.

Nicolae Ciucă susține că „lucrările pe celelalte două tronsoane sunt în grafic”.

„Există în acest moment și forța de muncă, există și planificarea activităților astfel încât acestea să fie finalizate în timp. Desigur, ne-am bucura foarte mult dacă ele ar putea să fie predate mai devreme”, a continuat oficialul.