General Motors anunţă că modelul Chevrolet Corvette va fi în curând 100% electric

În anul 2023, modelul Chevrolet Corvette va împlini 70 de ani de la debutul primei sale generații si tot atunci va fi oferit pentru prima oară în istoria sa .

Mary Bara, CEO-ul General Motors a transmis că primul Corvette electric, care , informează profit.ro.

„Vom oferiun Corvette electrificat anul viitor și o versiune complet electrică ulterior”, a declarat Mary Barra.

Vestea a fost dată chiar de Mark Reuss, Președintele General Motors, într-un interviu acordat pentru CNBC.com.

Oficialul companiei americane nu a divulgat dacă motorizarea electrificată va fi de tip hibrid sau plug-in hybrid, însă a confirmat că după modelul electrificat .

Informațiile au fost confirmate și de un teaser video publicat pe canalele video ale mărcii Chevrolet unde este evident că mașina are patru roți motrice, ceea ce înseamnă că este vorba despre hibridul ce va fi lansat anul viitor și care va avea motorul electric ce va acționa roțile față, pe lângă cele din spate acționate de motorul cu combustie.

Potrivit informațiilor de până acum, , dezvăluite anul trecut cu motor pe benzină, un V8 de 5.5 litri.

Încă . Astfel, în ceea ce privește motorizarea electrificată din 2023, aceasta poate folosi fie V8-ul de 6,2 litri al modelului C8 de bază, fie noul V8 de 5,5 litri al versiunii Z06.

Totodată, Chevrolet a confirmat lansarea noului Z06 în 2022. Publicații americane, precum respectabila revistă Road & Track, preconizează că motorul electrificat al Corvette-ului ar putea dezvolta mai mult decât cei 679 CP (500 kW) promiși de Z06.

BREAKING: An electrified will be available as early as next year and a fully electric version to follow. Stay tuned for more.

