A fost lansat SUV-ul japonez, care seamănă izbitor cu Dacia Duster. Segmentul SUV-urilor compacte este pe cale să devină mult mai interesant.

Nissan a lansat un SUV, care va fi o copie fidelă a mașinii românești Dacia Duster. Tekton se remarcă printr-un design ce amintește de SUV-ul românesc, dar cu detalii specifice Nissan.

Cum va arăta SUV-ul japonez, copia lui Dacia Duster

Nissan a oferit o perspectivă mai clară asupra viitorului său Tekton, programat să debuteze în 2026. Modelul va fi lansat prima dată în India, înainte de a ajunge pe alte piețe globale. În esență, Tekton este o versiune redenumită a celui mai recent Dacia Duster , care va fi vândut și în India sub sigla .

Numele Tekton își are rădăcinile în cuvântul grecesc „meșteșugar” sau „constructor”. Anunțat, inițial, în martie 2024 , cele mai recente teasere dezvăluie mai multe detalii despre stilul său, inspirându-se puternic din modelul amiral Nissan, Patrol, cunoscut sub numele de Armada în America de Nord. Deși o mare parte din structura sa reflectă modelul Duster, detaliile mai clare ale lui Tekton îl ajută să se diferențieze în cadrul gamei.

Ce motorizare va avea Tekton, copia lui Dacia Duster

Autoturismul ar urma să vină în două motorizări, conform sursei citate: 1.0 cu turbină sau 1.3 simplu, aceleași de pe următorul model de Dacia Duster.

Noul model prezintă un design specific Nissan pentru partea frontală, cu faruri LED în formă de C și inserții cromate pe grilă. Putem vedea, de asemenea, aceeași capotă sculptată ca la Duster, dar cu inscripția Tekton. Bara față robustă prezintă inserții în stil aluminiu în jurul admisiilor de aer, un design care este oglindit și în spate.

Tabla de pe profil este comună cu SUV-ul Dacia, deși Nissan a adăugat brațe laterale diferite și jante noi din aliaj. Partea din spate prezintă stopuri distincte cu grafică LED în stil Patrol / Armada, care sunt conectate la emblema mărcii japoneze.

„În esență, Tekton este o versiune rebranduită a Daciei Duster, care va fi de asemenea vândută în India sub logo-ul Renault. Are aceeași structură la oglinzi și capotă, chiar dacă are noul Nissan are detalii mai ascuțite. De asemenea, tabla de pe profil este comună cu SUV-ul Dacia, chiar dacă mașina japoneză are jante noi din aliaj. Stopurile sunt distincte cu grafică LED”, potrivit site-ului

Deși nu cunoaștem măsurătorile exacte, lungimea lui Tekton ar trebui să fie foarte apropiată de cei 4.343 mm ai lui Dacia.

În timpul prezentării video, Nissan a arătat o singură imagine a bordului, care combină ornamentele în culoarea caroseriei cu accente negre lucioase și metalice. Compania nu a arătat Panoul de bord digital, dar promite că Tekton va avea „tehnologie avansată” și un „interior premium”, numindu-l un „segment inovator”.