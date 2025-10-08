B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » “Duster made in Japonia”. Cum arată noul model SUV lansat de Nissan. Seamănă izbitor cu mașina românească

“Duster made in Japonia”. Cum arată noul model SUV lansat de Nissan. Seamănă izbitor cu mașina românească

Ana Maria
08 oct. 2025, 21:15
“Duster made in Japonia”. Cum arată noul model SUV lansat de Nissan. Seamănă izbitor cu mașina românească
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Peerapon Boonyakiat
Cuprins
  1. Cum va arăta SUV-ul japonez, copia lui Dacia Duster
  2. Ce motorizare va avea Tekton, copia lui Dacia Duster

A fost lansat SUV-ul japonez, care seamănă izbitor cu Dacia Duster. Segmentul SUV-urilor compacte este pe cale să devină mult mai interesant.

Nissan a lansat un SUV, care va fi o copie fidelă a mașinii românești Dacia Duster. Tekton se remarcă printr-un design ce amintește de SUV-ul românesc, dar cu detalii specifice Nissan.

Cum va arăta SUV-ul japonez, copia lui Dacia Duster

Nissan a oferit o perspectivă mai clară asupra viitorului său Tekton, programat să debuteze în 2026. Modelul va fi lansat prima dată în India, înainte de a ajunge pe alte piețe globale. În esență, Tekton este o versiune redenumită a celui mai recent Dacia Duster , care va fi vândut și în India sub sigla Renault.

(VEZI AICI FOTOGRAFIILE CU SUV-UL JAPONEZ)

Numele Tekton își are rădăcinile în cuvântul grecesc „meșteșugar” sau „constructor”. Anunțat, inițial, în martie 2024 , cele mai recente teasere dezvăluie mai multe detalii despre stilul său, inspirându-se puternic din modelul amiral Nissan, Patrol, cunoscut sub numele de Armada în America de Nord. Deși o mare parte din structura sa reflectă modelul Duster, detaliile mai clare ale lui Tekton îl ajută să se diferențieze în cadrul gamei.

Ce motorizare va avea Tekton, copia lui Dacia Duster

Autoturismul ar urma să vină în două motorizări, conform sursei citate: 1.0 cu turbină sau 1.3 simplu, aceleași de pe următorul model de Dacia Duster.

Noul model prezintă un design specific Nissan pentru partea frontală, cu faruri LED în formă de C și inserții cromate pe grilă. Putem vedea, de asemenea, aceeași capotă sculptată ca la Duster, dar cu inscripția Tekton. Bara față robustă prezintă inserții în stil aluminiu în jurul admisiilor de aer, un design care este oglindit și în spate.

Tabla de pe profil este comună cu SUV-ul Dacia, deși Nissan a adăugat brațe laterale diferite și jante noi din aliaj. Partea din spate prezintă stopuri distincte cu grafică LED în stil Patrol / Armada, care sunt conectate la emblema mărcii japoneze.

„În esență, Tekton este o versiune rebranduită a Daciei Duster, care va fi de asemenea vândută în India sub logo-ul Renault. Are aceeași structură la oglinzi și capotă, chiar dacă are noul Nissan are detalii mai ascuțite. De asemenea, tabla de pe profil este comună cu SUV-ul Dacia, chiar dacă mașina japoneză are jante noi din aliaj. Stopurile sunt distincte cu grafică LED”, potrivit site-ului carscoops.com.

Deși nu cunoaștem măsurătorile exacte, lungimea lui Tekton ar trebui să fie foarte apropiată de cei 4.343 mm ai lui Dacia.

În timpul prezentării video, Nissan a arătat o singură imagine a bordului, care combină ornamentele în culoarea caroseriei cu accente negre lucioase și metalice. Compania nu a arătat Panoul de bord digital, dar promite că Tekton va avea „tehnologie avansată” și un „interior premium”, numindu-l un „segment inovator”.

Tags:
Citește și...
Modelele BYD la Salonul Auto București. Producătorul chinez propune SEAL 5 DM-i şi SEAL 6 DM-i
Auto
Modelele BYD la Salonul Auto București. Producătorul chinez propune SEAL 5 DM-i şi SEAL 6 DM-i
Mașini electrice chinezești, la prețuri extrem de mici, livrate direct în Europa. Cât te costă, ce taxe se plătesc și cum poți comanda online
Auto
Mașini electrice chinezești, la prețuri extrem de mici, livrate direct în Europa. Cât te costă, ce taxe se plătesc și cum poți comanda online
Proiect de lege: Mașinile din alte județe ar putea fi taxate în București. Ce sumă propune Primăria
Economic
Proiect de lege: Mașinile din alte județe ar putea fi taxate în București. Ce sumă propune Primăria
Ai grijă ce anvelope folosești iarna aceasta! RAR avertizează șoferii: Ce trebuie să verifice cei cu cauciucuri all season
Auto
Ai grijă ce anvelope folosești iarna aceasta! RAR avertizează șoferii: Ce trebuie să verifice cei cu cauciucuri all season
Apare un nou indicator rutier. Ce mesaj transmite șoferilor și unde va fi montat
Eveniment
Apare un nou indicator rutier. Ce mesaj transmite șoferilor și unde va fi montat
Mașinile chinezești preferate de români: Sunt mai ieftine, însă, mare atenție la aceste dezavantaje
Auto
Mașinile chinezești preferate de români: Sunt mai ieftine, însă, mare atenție la aceste dezavantaje
Codul Rutier aduce schimbări radicale. Ce „drept în plus” primesc șoferii cu permis categoria B
Auto
Codul Rutier aduce schimbări radicale. Ce „drept în plus” primesc șoferii cu permis categoria B
Bucureștiul și criza parcărilor: prea multe mașini, prea puține locuri
Auto
Bucureștiul și criza parcărilor: prea multe mașini, prea puține locuri
Schimbare majoră în Piața Victoriei. Șoferii care nu respectă acest marcaj galben vor fi amendați pe loc (FOTO)
Auto
Schimbare majoră în Piața Victoriei. Șoferii care nu respectă acest marcaj galben vor fi amendați pe loc (FOTO)
Iarna a sosit mai devreme în România. Cum trebuie să fie pregătiți șoferii pentru zăpadă și frig
Auto
Iarna a sosit mai devreme în România. Cum trebuie să fie pregătiți șoferii pentru zăpadă și frig
Ultima oră
22:44 - Modelele BYD la Salonul Auto București. Producătorul chinez propune SEAL 5 DM-i şi SEAL 6 DM-i
22:20 - Mirabela Grădinaru, alături de tinerii designeri români! Ce mesaj le-a transmis în debutul Romanian Fashion Week (VIDEO)
22:05 - Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”
22:00 - Sumele de bani găsite pe stradă. Ce prevede legea într-o astfel de situație
21:58 - Cauza morții lui Marius Keseri a fost dezvăluită. De ce a murit, de fapt, bateristul trupei Direcția 5: „A suferit foarte mult”
21:32 - Maria Constantin, hotărâtă să își schimbe viața! Ce regim urmează și cât de greu îi este: „Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”
21:05 - Acvaplanarea, pericolul care apare pe șosele pe timp ploios. Ce trebuie să facă șoferii ca să circule în siguranță
21:00 - TAROM extinde regulile pentru animalele de companie la bord. Ce condiții trebuie respectate de pasageri
20:48 - Ai pierdut ceva prețios? Spune această Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina și vei primi ajutor grabnic
20:33 - Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”