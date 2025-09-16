Ford, unul dintre producătorii auto importanți de pe piața europeană, anunță că va deființa un număr de 1.000 de posturi. Sunt vizate locurile de muncă din fabrica din Koln, care produce .

Ford anunță reduceri de personal

Ford a anunţat marţi că va desființa până la 1.000 de locuri de muncă la uzina de la Koln, în Germania. Decizia are la bază cererea slabă de autovehicule electrice, după cum transmite Reuters. Reducerea posturilor, care va implica pierderea locurilor de muncă pentru mulți angajați, va intra în vigoare de la începutul lunii ianuarie, a informat compania.

„În Europa, cererea pentru automobile electrice rămâne sub estimări. (…) Din acest motiv, activitatea de producţie la uzina de la Koln va face trecerea la un program de lucru într-un singur schimb, începând din luna ianuarie 2026”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ford.

Potrivit sursei citate, compania va propune un program de plecări voluntare pentru angajații ce vor fi afectați de aceste măsuri de restrângere a activității. Astfel, este de așteptat să urmeze colective.

La uzina din Koln producătorul auto fabrică două modele de automobile electrice. Vânzările acestora au fost sub așteptări, în ciuda unor investiţii care s-au ridicat la aproape două miliarde de euro.

Producătorul auto își reașează producția în Germania

Restructurările anunțate la producătorul auto se vor adăuga celor 2.900 de posturi care urmează să fie desființate, conform planurilor, până în 2027. Acestea au făcut parte dintr-un program de reorganizare care a fost anunțat de Ford încă din anul 2024.

La finalul tuturor procese de reorganizare și restructurare, compania Ford va mai avea doar aproximativ 7.600 de angajaţi la uzina de la Koln. Numărul va fi redus foarte mult, comparativ cu cei aproximativ 20.000 angajați pe care îi număra uzina în urmă cu cinci ani.

De altfel, grupul auto a trecut printr-o restructurare dureroasă în Germania. Au fost afectate mii de posturi, atât la uzina din Koln, cât și la cea de la Saarlouis (vestul Germaniei), care urmează să fie închisă. La Saarlouis se produce modelul Ford Focus.

Cartea de vizită a producătorului Ford

Ford Motor Company este o companie care operează la nivel global, care are sediul principal la Dearborn, Michigan, în Statele Unite, Compania produce o gamă variată de autovehicule și are aproximativ 190.000 de angajaţi în întreaga lume.

În Europa, Ford este responsabilă pentru producerea, vânzarea şi întreţinerea vehiculelor marca Ford pe 50 de pieţe individuale. În unitățile sale de producție are în jur de 45.000 de angajaţi. De asemenea, pentru producătorul american mai lucrează, la întreprinderile mixte consolidate, aproape 59.000 de oameni.

În luna martie 2022, constructorul auto Ford a transferat proprietatea fabricii de la Craiova către partenerul său Ford Otosan. Acesta este cel mai mare producător de vehicule comerciale din Europa.

China devine lider pe piața auto electrice

În vreme ce producătorii tradiționali își închid porțile, China comunistă preia inițiativa la producția și, implicit, la vânzările de autovehicule electrice. Producția anuală a mașinilor cu energie nouă a Chinei a crescut la peste 13 milioane de unități în 2024. Totodată, vânzarea de mașini electrice a înregistrat o creștere uriașă. Cota de vânzări a mașinilor electrice chinezești, pe piața auto a ajuns de la 5,4% la 40,9%.

Compania (Build Your Dreams) își consolidează poziția pe piața auto electrică și construiește o fabrică impresionante în Zhengzhou, provincia Henan. Suprafața totală a fabricii o va depăși cea a orașului San Francisco, atingând 130 de kilometri pătrați.

Grupul auto chinez BYD se pregătește să lanseze producția și la noua sa fabrică de vehicule electrice (EV) din Ungaria. Aceasta va fi dată în funcțiune până la finalul anului 2025, conform unui anunț făcut de vicepreşedintele executiv Stella Li, la Salonul auto de la Munchen. Primul vehicul produs în Ungaria va fi un model compact electric Dolphin Surf.

Pe de altă part, BYD va începe să producă automobile electrice la noua sa uzină din Turcia, unde costurile cu mâna de lucru sunt mai mici. Se estmează că planurile de producție vor depăși estimările inițiale pentru această uzină.