B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Calendar ortodox 17 noiembrie. Credincioșii ortodocși îl cinstesc astăzi pe marele făcător de minuni Grigorie Taumaturgul

Calendar ortodox 17 noiembrie. Credincioșii ortodocși îl cinstesc astăzi pe marele făcător de minuni Grigorie Taumaturgul

Ana Beatrice
17 nov. 2025, 15:00
Calendar ortodox 17 noiembrie. Credincioșii ortodocși îl cinstesc astăzi pe marele făcător de minuni Grigorie Taumaturgul
Sursa Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cum a început viața și misiunea Sfântului Grigorie Taumaturgul
  2. De ce a primit Sfântul Grigorie supranumele de „Taumaturgul”
  3. Cum ne putem adresa în rugăciune Sfântului

Credincioșii ortodocși îl cinstesc astăzi, 17 noiembrie, pe Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul. El este cunoscut pentru viața sa sfântă și pentru mulțimea minunilor pe care le-a săvârșit de-a lungul vieții. Sfântul Grigorie este considerat unul dintre Părinții Bisericii care au marcat profund secolul al III-lea.

Cum a început viața și misiunea Sfântului Grigorie Taumaturgul

Sfântul Grigorie s-a născut într-o familie înstărită și a primit o educație deosebită. A studiat retorica, filosofia și dreptul încă din tinerețe.
Întâlnirea cu teologul Origen i-a schimbat complet direcția vieții. Sub îndrumarea acestuia, a studiat teologia timp de cinci ani. Convertirea sa la creștinism a venit firesc, după multe căutări spirituale.

A fost numit episcop al Neocezareei Pontului, orașul în care se născuse. La momentul numirii sale, comunitatea creștină era foarte mică.
Oamenii din cetate erau încă puternic legați de credințele păgâne. Tradiția spune că în oraș existau doar 17 creștini la începutul misiunii sale.

Sfântul Grigorie a lucrat cu răbdare și credință pentru schimbarea comunității. El a predicat neîncetat și a oferit un exemplu de viață curată. Numeroase minuni i-au întărit autoritatea și au atras oamenii spre credință. Cu timpul, tot mai mulți locuitori au ales să se convertească.

De ce a primit Sfântul Grigorie supranumele de „Taumaturgul”

Sfântul Grigorie a fost numit „Taumaturgul” datorită numeroaselor minuni atribuite lui, care au impresionat profund comunitățile în care a slujit. Tradiția amintește intervenții spectaculoase, precum mutarea unui munte pentru a rezolva disputa dintre doi frați, secarea unei mlaștini care aducea boli și tulburări, dar și vindecări de boli grave sau izgoniri de demoni.

Pe lângă aceste fapte extraordinare, el a rămas cunoscut ca un apărător neobosit al dreptei credințe, luptând împotriva ereziilor vremii sale. Sfântul Grigorie a trecut la Domnul în jurul anului 270, lăsând în urmă o moștenire teologică puternică și un model de viață dedicată misiunii creștine.

Cum ne putem adresa în rugăciune Sfântului

Sfinte Ierarh Grigorie, Făcătorule de Minuni, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!

Tu, care ai mutat munții cu puterea credinței și ai luminat lumea cu învățătura ta, alungă de la noi toată întristarea, boala și ispita.

Fii grabnic mijlocitorul nostru în fața Tronului Sfintei Treimi, dăruindu-ne tărie în credință și împlinire în fapte bune.

Cu rugăciunile tale, păzește sufletele noastre în pace.

Amin!

Tags:
Citește și...
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe unul dintre cei mai mari Sfinți. Mulți români îi poară numele
calendar religios
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe unul dintre cei mai mari Sfinți. Mulți români îi poară numele
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei: cine a fost și de ce este sărbătorit pe 16 noiembrie
calendar religios
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei: cine a fost și de ce este sărbătorit pe 16 noiembrie
Ziua de 15 noiembrie: Sfinți cinstiți și începutul Postului Nașterii Domnului
calendar religios
Ziua de 15 noiembrie: Sfinți cinstiți și începutul Postului Nașterii Domnului
Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului
calendar religios
Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
Externe
Femeia care pretindea că statuia Fecioarei Maria plânge, trimisă în judecată. Cum a reacționat la acuzații
12 noiembrie: Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Este prăznuit Sfântul Atanasie Todoran, născut într-un sat din Bistrița-Năsăud
calendar religios
12 noiembrie: Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. Este prăznuit Sfântul Atanasie Todoran, născut într-un sat din Bistrița-Năsăud
Calendar ortodox, 11 noiembrie. Creștinii îl pomenesc pe Sfântul Mare Mucenic Mina din Cotiani
calendar religios
Calendar ortodox, 11 noiembrie. Creștinii îl pomenesc pe Sfântul Mare Mucenic Mina din Cotiani
10 noiembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Arsenie Capadocianul. Cum l-a ajutat credința să scape de la moarte
calendar religios
10 noiembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Arsenie Capadocianul. Cum l-a ajutat credința să scape de la moarte
8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi
calendar religios
8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi
Sfinții 33 de Mucenici din Melitina, prăznuiți pe 7 noiembrie. Povestea eroilor care au sfidat moartea pentru credință
calendar religios
Sfinții 33 de Mucenici din Melitina, prăznuiți pe 7 noiembrie. Povestea eroilor care au sfidat moartea pentru credință
Ultima oră
17:40 - Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi” Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
17:33 - Drulă: Grindeanu nu stă nici 2 ore în ședințe și pleacă. Asta e cumva o guvernare la mișto și oamenii văd lucrul ăsta. Cred că am ajuns la limita sistemului care încearcă să guverneze pe bază de coafare a realității (VIDEO)
17:10 - E oficial! Ce a hotărât Tribunalul București în privința candidaturii Ancăi Alexandrescu. Decizia poate fi atacată cu apel
17:01 - Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
16:54 - Cătălin Drulă: Cred că am proiectul cel mai puternic pentru București. Am în minte oamenii, strategia și în echipa noastră extinsă îl consider și pe Nicușor Dan (VIDEO)
Catalin Drula
16:49 - Surse: Întâlnire crucială în coaliție, luni seara. Până când trebuie să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților
16:39 - Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026
16:39 - Atenție la cozonacii cupărați online! Ce riscuri ascund alimentele vândute pe platforme precum Facebook și TikTok
16:36 - Salatele care aduc energie și echilibru în alimentație
16:34 - Ciprian Ciucu a luat Bucureștiul la pas: „Dacă la mine în sector aș vedea așa ceva, mi-ar fi rușine”. Ce nereguli a găsit în centrul Capitalei (VIDEO)