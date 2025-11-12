Sfântul Atanasie Todoran este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 12 noiembrie. Canonizarea acestuia s-a decis în perioada 22–24 octombrie 2007, dar a avut loc pe 11 mai 2008, la Mănăstirea Salva.

Viața Sfântului Atanasie Todoran

Sfântul Atanasie Todoran s-a născut în Bichigiu, sat de pe Valea Sălăuței, într-o familie de țărani liberi, înrudit cu strămoșii poetului George Coșbuc.

Se pare că, încă din tinerețe, a făcut parte dintr-un regiment care era așezat undeva lângă Viena și, tot amânându-i-se eliberarea, a dezertat și s-a întors acasă. Urmărit de oamenii împărăției, s-a refugiat în Munții Țibleșului, în Maramureș și în Țara Chioarului.

Pentru vechea dezertare, a fost închis câțiva ani în Turnul Dogarilor din cetatea Bistriței. După ce a fost eliberat, s-a întors la Bichigiu. Neexistând preot ortodox în sat, s-a opus cu îndârjire împărtășirii și spovedirii fiului său, potrivit .

În anii 1761–1762 a tratat cu guvernul din , alături de alți fruntași, militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuței și Someșului Mare. El a cerut ca, prin înființarea regimentului de graniță, românii să nu fie siliți să-și lepede credința.

Cum a murit Sfântul Atanasie Todoran

Atanasie și-a dat seama că nu s-a ținut seama de dorința românilor și a început să se opună pe față procesului de militarizare. Năsăudenii vedeau limpede că sistemul grăniceresc urmărea să-i convertească la catolicism.

La 10 mai 1763, la Salva, pe platoul numit „La mocirlă”, era organizată sfințirea drapelelor de luptă și depunerea jurământului de către nouă companii ale Regimentului de graniță nou înființat. Când militarii erau pregătiți pentru depunerea jurământului, în față a ieșit, călare, „moș Tănase Todoran”, în vârstă de 104 ani, și le-a rostit grănicerilor o cuvântare. Soldații care urmau să depună jurământ de credință față de Viena au trecut de partea lui Atanasie, aruncând armele jos, în semn de protest și nesupunere.

La 12 noiembrie 1763, pe același platou din Salva, a avut loc execuția celor găsiți vinovați de revolta din luna mai, printre care și Atanasie Todoran.