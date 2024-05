Un bărbat a dat studiile din Danemarca pentru a face Uber în București. Câți bani câștigă pe lună

Un bărbat a renunțat la studiile din Danemarca pentru a-și creea o posibilă carieră în IT în București. Acesta a dezvăluit câți bani câștigă lunar și ce înseamnă un salariu „decent” pentru un trai în Capitală.

Salariul pentru un trai decent în Capitală

El este de părere că pentru a trăi decent în București este nevoie de un venit lunar de 6.000 de lei, conform

Șoferul a dezvăluit și care este salariul unui șofer de ridesharing în București.

„ cel mai bun salariu e undeva la 6.000 de lei, salariu curat, după toate costurile mașinii, combustibilului și după cei 25% pe care îi oprește aplicația. Cu suma asta poți duce un trai decent în București, pentru o persoană”, a spus bărbatul.

Acesta a transmis că o mare parte din bani pe care îi câștigă îi cheltuie pentru întreținierea mașinii, revizii, reparații, alimentare. Dar, o altă parte din cheltuieli este destinată traiului, precum cumpărături, rate, utilități.

De la studii IT în Danemarca, la ridesharing în România

Bărbatul a spus că un eveniment tragic din familia l-a făcut să se întoarcă din Danemarca, unde studia IT, iar soarta i-a oferit meseria pe care o are acum.

„Profesia m-a ales pe mine mai mult. A fost o chestie foarte ciudată. Eram în facultate în Danemarca, studiam IT. Am primit un telefon din România de la bunicul meu care mi-a spus să vin acasă că moare în 30 de zile. Fix asta a spus. Am venit acasă și într-adevăr, în 32 de zile s-a dus. Nu-mi pot explica nici azi cum a știut că se ducea într-o lună. Am luat-o cumva, la sfaturile părinților mei, să mai fac o categorie auto (am stat atunci 6 luni în România). După ce a fost totul gata, am ales categoria de permis D, la întâmplare. M-am întors în Danemarca și acolo mi-a zis soția că mi-a găsit de muncă pe autocar. Asta mi-a fost meseria o bună parte din timp – aproape 20 de ani”, a transmis el.

Șoferul a fost întrebat ce ar face dacă ar câștiga 100.000 de euro, iar răspunsul lui a fost de-a dreptul uluitor, dând o adevărată lecția de educația financiară.

„E o alegere între S&P 500 sau dividende. I-aș investi. Nu m-aș duce în vacanță de ei. N-aș cumpăra nimic din ce m-ar costa mai mult de 10% din venitul meu anual, că n-are sens”, a mărturisit acesta.