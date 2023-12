Adrian Câciu, întrebat dacă are vreo vină și el pentru deficitul bugetar: Toți avem o responsabilitate. Bugetul a fost făcut pe prognozele Comisiei Naționale de Prognoză și BNR (VIDEO)

Adrian Câciu, ministru de Finanțe în momentul în care a fost adoptat bugetul de stat pentru 2023, a fost întrebat de reporteri dacă este de părere că are și el o vină pentru că România nu se poate încadra în ținta de deficit de 4,4%. „Diferența, practic, vine din prognoze, din estimări și din modul în care au evoluat încasările ANAF”, a răspuns oficialul, care în prezent conduce Ministerul fondurilor europene.

Adrian Câciu, despre bugetul pe 2023 și situația deficitului

Întrebat de reporteri, marți, la Parlament, dacă este de părere că are vreo vină în privința deficitului, având în vedere că Ministerul Finanțelor a redactat actualul buget în mandatul său, Adrian Câciu a răspuns: „Ați văzut și declarația fostului prim-ministru al României. Toți, până la urmă, avem o responsabilitate. Acest buget a fost aprobat de Guvernul României, a fost aprobat de ambele comisii de buget-finanțe, conduse de cei care critică bugetul, a fost promulgat de Președintele României”.

„El a fost făcut pe o serie de prognoze puse la dispoziție de Comisia Națională de Prognoză și de către Banca Națională. Apropo de aceste prognoze, după cum știți, Banca Națională estima că inflația va fi cu o cifră de abia în trimestrul I sau în semestrul I 2024. Iată că deja inflația am reușit, prin o serie de măsuri, să o ducem cu o cifră începând de luna trecută”, a continuat Adrian Câciu.

„Diferența, practic, vine din prognoze, din estimări și din modul în care au evoluat încasările ANAF. Pe de altă parte, au fost luate o serie de măsuri încă din februarie, când am spus că avem o sincopă de încasări, au fost luate o serie de măsuri la nivelul Guvernului, atunci era guvernul Ciucă. Am avut acea ordonanță în luna mai. De asemenea, au fost luate măsuri la nivelul ANAF, au fost și ANAF, și Vamă, că nu e numai ANAF aici implicat, au fost înlocuite conducerile. Lucrurile au intrat, dacă vreți, într-o stabilizare din perspectiva deficitului bugetar”, a adăugat el.

„Pe de altă parte, deficitul programat la șase luni era 2,6, s-a închis în 2,3. De ce a fost programat la 2,6? Cei care iar, la fel, critică din perspectiva aceasta, noi am schimbat modul de programare bugetară. Am spus că facem buget pe programe și am dus o mare parte din cheltuieli în prima parte a anului, spre deosebire de modul clasic în care se acționa, în care marea parte de cheltuieli se face în a doua parte a anului”, mai susține Adrian Câciu.

„Evident, presiunile sunt în continuare pe buget și de aceea se face o nouă abordare de consolidare bugetară, pentru că situația economică din România nu este în accelerare. Creșterea economică este mai mică anul acesta decât anul trecut, inflația a scăzut mai repede, ceea ce e bine pentru cetățeni”, a spus ministrul fondurilor europene.