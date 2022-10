Ai fi mai motivat la muncă dacă ai lucra doar patru zile pe săptămână? Există un astfel de proiect care te scapă și de colesterol

O firmă de relații publice din Londra și-a propus ca , cu același salariu. a fost însă consiliul de administrație al companiei când a aflat de proiectul de reducere al săptămânii de lucru la doar patru zile, relatează .

„A trebuit să lupt foarte mult să facem asta. nimeni nu era dispus. Toată lumea era foarte tradiționalistă”, a declarat Samantha Losey, directorul general al companiei amintite și inițiatoarea proiectului pilot la care, în prezent, s-au alăturat 70 companii britanice.

Astfel, angajații acestor companii lucrează doar 80% din orele obișnuite, primind același venit dar cu condiția să producă același volum de muncă.

Cine participă la proiectul pilot

Programul este condus de mai multe ONG-uri sub coordinoarea unor specialiști de la universitățile Oxford, Cambridge și Boston College.

Îngrijorarea inițială era că reducerea cu 20% a orelor de lucru ar putea scade producția dar se pare că noul ritm al angajaților funcționează normal și va continua și după încheierea proiectului pilot la sfârșitul lunii noiembrie.

Mai mult, 95% dintre companiile implicate susțin că nivelul de productivitate a rămas constant sau chiar a crescut iar un procent de 86% din numărul celor chestionați își dorește să rămână la programul de lucru de patru zile pe săptămână și mai departe.

Programul de patru zile oferă oamenilor șansa la o viață mai sănătoasă

Gary Conroy, fondatorul 5 Squirrels, susține că noul program are beneficii neașteptate pentru angajați. „Cu toții am slăbit mult. Eram supraponderali înainte. Echipa are mai mult timp să gătească și să mănânce sănătos. Mulți oameni merg mult mai mult la sală”, a explicat el iar un studiu intern confirmă că prductivitatea a crescut cu 35% iar angajații se simt mai sănătoși și fericiți.