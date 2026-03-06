Alertă în Portul Midia, unde o navă încărcată cu GPL a fost blocată de autorități, fiind suspectată că încalcă împotriva . Autoritatea Vamală refuză să permită descărcarea vasului.

, înregistrată sub pavilion liberian, este blocată de câteva săptămâni în dana Octogon din Portul Midia. (AVR) a intrat în alertă și a demarat o investigație suspectând că vasul transportă propan (GPL) de origine rusă. Aceasta cu toate că în acte marfa figurează ca având originea în SUA și Alegeria, arată o anchetă realizată de Info Sud-Est și G4Media.

Potrivit sursei citate, inspectorii vamali ar fi identificat neconcordanțe majore în documente. Astfel, există suspiciunea că gazul lichefiat, în valoare de aproximativ 860.000 de dolari, ocolește restricțiile impuse Rusiei.

Un control efectuat pe 26 și 27 ianuarie ar fi constatat că declarațiile vamale prezentate nu conțineau informații esențiale despre valoarea sau cantitatea exactă a mărfii. Mai mult, o serie de documente cheie ar fi fost furnizate doar în copie. Certificatele de calitate, conformitate, de analiză și raport de încercare, emise de țările de export SUA și Algeria au fost depuse tot în copie și nu de la rafinării, mai scriu sursele citate.

Încărcătura ar aparțile companiei Octogon Gas & Logistics, ai cărei reprezentanți ar fi făcut presiuni pentru ca marfa să fie descărcată de urgență. Ei acuză Vama de blocaj abuziv. Potrivit acestora, autoritățile vamale ar fi solicitat documente suplimentare care nu s-au solicitat până acum și în anii precedenți”. De cealaltă parte, Vama insistă că sunt respectate normele de siguranță europeană.

Precizările autorităților române

Având în vedere documentele deficitare, inspectorii AVR au intrat în alertă și au inițiat o investigație suplimentară. Ei spun că cerințele sunt justificate pentru stabili cu certitudine de unde provine marfa. Cerința privind prezentarea certificatelor de origine în original este justificată de suspiciunile privind proveniența mărfii.

Conform unui raport întocmit de autoritățile române, citat de autorii anchetei jurnalistice, nava nu este tehnic reținută. Vasul poate pleca spre o altă destinație dacă nu acceptă cererile de verificare formulate de autoritățile române. Până la finalizarea investigației și clarificarea situației, descărcarea în România rămâne interzisă. În acest sens sunt invocate regulamentele europene privind regimul de sancțiuni.

„Opinăm că în cauză pot fi aplicate prevederile Regulamentului UE 833/2014, în sensul că operatorii economici de pe teritoriul UE trebuie să-și exercite «best efforts» (cele mai bune eforturi) pentru evitarea sancțiunilor și pentru a se asigura că nu subminează sancțiunile”, se arată în documentul citat.

Conducerea AVR și reprezentanții Octogon Gas & Logistics nu au oferit puncte de vedere oficiale suplimentare, susțin jurnaliștii.

Autoritățile au și alte motive să intre în alertă

Compania Octogon Gas & Logistics SRL, deținută de NSS Oil & Gas SRL a fost vizată, la începutul anului trecut, de o investigație a Consiliului Concurenţei. Autoritățile au intrat în alertă acuzând un posibil abuz de poziţie dominantă pe piaţa serviciilor de operare portuară de gaze petroliere lichefiate (GPL). Este singura companie care desfăşoară servicii de descărcare/încărcare, manipulare/transvazare, depozitare) de GPL în Portul Midia.

Autoritatea de concurenţă avea indicii că fira ar fi refuzat să furnizeze servicii către o altă companie activă pe piaţa care comercializa gaze petroliere lichefiate. În cadrul investigaţiei, au fost efectuate inspecţii inopinate la sediile sociale şi la punctele de lucru ale companiilor NSS Oil & Gas SRL şi Octogon Gas & Logistics SRL.

Terminalul de GPL Octogon Gas & Logistics a fost achiziționat, în 2024, de omul de afaceri român de origine siriană Nawaf Salameh. Acesta deține și brandul românesc de bături alcoolice Alexandrion. Achiziția a fost făcută prin intermediul firmei sale de investiții, Nawaf Salameh Family Office, potrivit unui comunicat din 2024.