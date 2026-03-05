Prețurile gazelor nu se vor schimba de la 1 aprilie. Guvernul a adoptat ordonanța care plafonează prețul. Anunțul lui Ilie Bolojan (VIDEO)

Proiectul de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale, după expirarea plafonării prețurilor din 31 martie, a fost adoptat în ședință de joi a Guvernului. Prețul gazelor rămâne plafonat până în aprilie 2027.

Prețul gazelor, gură de oxigen pentru români

Premierul Ilie Bolojan vine în sfârșit cu o veste bună pentru români. Șeful Guvernului a anunțat că prețul gazelor rămâne neschimbat încă un an de zile.

„Ordonanța de urgență care menține prețurile la gaz în anul acesta până în primăvara anului viitor. Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menținerea prețurilor la gaz, la locuințele din România, deci la persoanele casnice. Din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor.

Această decizie de a stabili un mecanism prin care prețurile nu vor crește până la 31 martie 2027, a fost luată pe baza a trei considerații.

Primul este că anul viitor România își va dubla aproape capacitatea de producție de gaz, vom deveni practic independenți. Cel mai bun moment pentru liberalizare și pentru a nu avea șoc pe prețuri este când oferta va fi suficientă. Astăzi, două treimi din consumul nostru e asigurat din producția internă și o treime din importuri.

Al doilea motiv este legat de predictibilitare economică și socială. Ne-am asumat coborârea ratei inflației. Orice creștere de prețuri din zona de energie, la combustibili, gaz, înseamnă puseuri inflaționiste. Intenționăm ca în combinație cu reducerea deficitului să reducem și rata inflației.

Al treilea motiv este situația din zona Golfului. Datorită sincopelor din aprovizionarea globală cu gaze și țiței, chiar dacă România nu este dependentă, datorită faptului că prețurile pe piețele de gaz și combustibili se formează la nivel global, există în mod inevitabil efecte și asupra noastră. Ați văzut ce creșteri au existat din cauza aspectelor emoționale datorită perturbărilor de aprovizionare.

Ce mai trebuie să facem în perioada următoare: să acționăm pentru a limita efectele asupra economiei românești, asupra costului aprovizionării cu motorină și benzină.

Nu putem interveni pe piața globală. Speranța e să se clarifice lucrurile în termen cât mai scurt, să se deschidă circulația prin strâmtoarea Ormuz, ca petrolierele și aprovizionarea globală să reintre în circuit predictibil și creșterile să fie doar marginale.”, a declarat Ilie Bolojan.

Ce spune Bolojan despre prețul la energie

Premierul susține că în acest moment este în discuție și un plan referitor la prețul energiei.

„Avem un plan pe care îl vom anunța până la final de martie, pentru scăderea prețurilor în zona de energie electrică. Sunt câteva direcții, chiar dacă scăderea nu se poate face de pe o zi pe alta. Vrem efecte de anul acesta.

E vorba de deblocarea capacităților de rețea – desființarea acelor ATR-uri care ne-au acoperit practic întreaga capacitate de racordare la rețelele de electricitate. Trebuie să eliberăm aceste rețele pentru a deschide piața pentru cei care vor să investească cu adevărat și a reduce costurile.

Este nevoie de creșterea capacității de stocare. Prin programele propuse de , pe Fondul de Modernizare pentru a cofinanța investițiile, creșterea capacității de stocare ne va permite să reducem prețul ridicat de la orele de vârf.

O măsură importantă este de a urgenta investițiile în această zonă. Ministerul Energiei a pregătit un pachet de simplificare. Lucrăm la o listă de obiective strategice, ca să scurtăm durata de punere în practică a investițiilor, care înseamnă extinderi de rețele, investiții în producție, interconectări.

Îmbunătățirea administrării companiilor de stat cu rol important în domeniu. Nuclearelectrica și Hidroelectrica combinat produc peste 40% din producția noastră de energie. Transelectrica, Complexul Energetic Oltenia. Fiecare îmbunătățire la companii de stat înseamnă prețuri mai bune, eficiență mai mare.

Trebuie să susținem competitivitate ridicată pe piața de energie, ca atunci când cetățenii au oferte mai bune, să știe și să o poată accesa, pentru a pune presiune pe această piață, pentru a avea prețuri în piață ca să avem și o energie mult mai ieftină.”, a declarat Ilie Bolojan, la finalul ședinței de .