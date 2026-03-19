Produsele de panificație riscă să se scumpească cu până la 10% până la finalul lunii martie, avertizează producătorii. Creștere este pusă pe seama scumpirii carburanților și a lipsei de măsuri guvernamentale pentru protejarea industriei alimentare.

Produsele de panificație riscă să se scumpească din cauza costurilor la energie

Președintele organizației patronale Rompan, Aurel Popescu, a explicat că industria alimentară a fost ignorată de Guvern, iar costurile mari cu energia au devenit imposibil de susținut pentru producători. Acesta a subliniat că ponderea cheltuielilor energetice în prețul de cost este semnificativă, ceea ce va forța o ajustare a prețurilor la raft în viitorul apropiat.

„Se pare că da, pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară şi este foarte grav ceea ce se întâmplă. Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetăţeanului. Noi avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preţ de cost şi atunci nu putem susţine treaba aceasta mult timp. Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut şi foarte curând o să trebuiască să ieşim să facem ce trebuie, adică să ne punem de acord. Până la sfârşitul lunii, cred, maxim”, a precizat Aurel Popescu, preşedintele Rompan.

Prețul pâinii va crește în funcție de prețul motorinei

Liderul patronatului a avertizat că, deși în prezent se estimează o creștere de o singură cifră, situația s-ar putea schimba dramatic dacă continuă să crească. El a menționat că pragurile de preț estimate pentru motorină ar putea arunca în aer toate calculele actuale de cost.

„În momentul de faţă cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează ce se spune, că e 12 – 15 lei litrul de motorină, se schimbă datele problemei şi nu vreau să arunc în aer nu ştiu ce”, a menţionat Aurel Popescu.

Ce măsuri ia Guvernul în această situație

Pentru a evita o presiune și mai mare pe portofelul românilor, Rompan a înaintat autorităților mai multe soluții, printre care reducerea taxelor pe combustibil și accesul direct la energie la preț de producător. Popescu a detaliat cele trei variante propuse care ar putea ajuta la menținerea prețurilor actuale la alimente, scrie .

„Este foarte simplu. Noi i-am propus Guvernului trei modalităţi: unu să reducă acciza şi taxa pe valoarea adăugată pentru combustibil şi se întâmpla la toată lumea şi era toată lumea cât de cât liniştită. A doua variantă, să fim cu furnizori care sunt şi producători de energie, cum este Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi de gaze, cum e Romgazul. Şi atunci, dacă am avea preţul de producător, poate reuşim să ţinem pe loc şi preţurile la alimente. Şi a treia variantă, este clar că trebuie redus preţul la pompă şi aşa cum se dau tichete pentru agricultori, cum se dau pentru transportatori, se pot da şi pentru industria alimentară”, a mai detaliat preşedintele Rompan.