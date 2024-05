Aeroportul din Tulcea a avut mai puțin de un pasager pe zi, în 2022. Care sunt restul aeroporturilor mici subvenționate de stat

Ministerul Dezvoltării Regionale se pregătește să prelungească ajutorul de stat pentru unele aeroporturi regionale cu trafic redus, cu speranța că acestea vor deveni într-o bună zi viabile economic. Șapte dintre aceste aeroporturi vor primi în continuare bani de la stat din 2024.

Aeroporturi cu trafic de sub 200.000 de pasageri pe an

România a investit mult în ultimii ani în infrastructura aeroportuară din provincie, inclusiv cu fonduri europene, însă unele dintre aceste aeroporturi încă nu-și pot menține activitatea fără subvenții de la guvern sau de la consiliile județene care țin neapărat să aibă un aeroport pe teritoriul județului.

Un exemplu este aeroportul din Tulcea care în 2022 a avut mai puțini pasageri decât numărul de zile dintr-un an.

Din 2019 a fost aplicată o schemă de ajutor de stat pentru aeroporturile cu un trafic de sub 200.000 de persoane pe an, schema având o valoare totală de 202.016.000 lei, iar termenul-limită pentru derularea ei fiind stabilit 31 decembrie 2023.

Acum, un ordin al ministrul de Dezvoltării, Adrian Veștea și prevede un nou termen-limită, 31 decembrie 2026 iar valoarea totală a schemei crește la 404.053.000 lei, ca și valoarea alocărilor anuale.

Dacă în acest an aeroporturile au beneficiat de 45,1 milioane lei prin acest mecanism, în 2024 vor primi 68,4 milioane, iar alocările pe 2025 și 2026 sunt la valori similare.

Banii se vor împărți la mai puține aeroporturi întrucât, potrivit datelor pe anul 2022 furnizate de Asociația Aeroporturilor din România, cele din Oradea și Craiova au depășit pragul de 200.000 de pasageri anual și nu mai sunt eligibile pentru această schemă de ajutor.

Rămân șapte aeroporturi care pot primi banii începând din 2024: Târgu Mureș, care a avut 177.000 de pasageri în 2022, Constanța – 78.000, Baia Mare – 76.000, Satu Mare – 60.000, Arad – 16.000, București Băneasa – 9.600 și Tulcea – 360. De pe ultimele trei au fost doar zboruri neregulate sau charter.