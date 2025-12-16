B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Alocațiile ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Ce spune ministrul Muncii despre această măsură

Alocațiile ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Ce spune ministrul Muncii despre această măsură

Iulia Petcu
16 dec. 2025, 16:38
Alocațiile ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Ce spune ministrul Muncii despre această măsură
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor din 2026
  2. Ce rol au alocațiile pentru familiile vulnerabile
  3. Ce riscuri există

Începând cu 1 ianuarie 2026, alocațiile copiilor ar putea fi majorate, în funcție de rata inflației. Ministrului Muncii, Florin Manole, a declarat că înghețarea sau ajustarea alocațiilor nu a fost încă discutată în coaliție, ceea ce conturează un context încă deschis deciziilor politice.

Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor din 2026

Ministrul Muncii a transmis că susține ajustarea alocațiilor pentru copii în funcție de rata inflației, subliniind că această opțiune rămâne pe masa discuțiilor guvernamentale. Potrivit oficialului, până în prezent nu a existat o hotărâre clară în guvern sau coaliție privind înghețarea acestor drepturi financiare.

„Eu nu ştiu să fi avut loc în guvern, în coaliţie, vreo discuţie şi vreo decizie în legătură cu îngheţarea alocaţiei”, a explicat Manole.

Ministrul a arătat că o eventuală majorare ar fi justificată de presiunile economice resimțite de populație, în special de familiile cu copii, afectate constant de scumpiri.

Ce rol au alocațiile pentru familiile vulnerabile

Florin Manole a explicat că alocațiile nu reprezintă doar un sprijin simbolic, ci un instrument direct de echilibrare a bugetelor familiale aflate sub presiune financiară. În contextul inflației persistente, aceste sume pot contribui la acoperirea unor nevoi de bază, precum alimentația sau rechizitele școlare.

„Este un subiect pe care eu îl susţin cu atât mai mult cu cât avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul copiilor din România, un procent extrem de mare, din păcate. Avem tot felul de creşteri de preţuri, inflaţie, asta se simte şi pentru un copil”, a subliniat ministrul, potrivit Capital.

Oficialul a evidențiat că sprijinul financiar destinat copiilor trebuie analizat ca parte a politicilor de reducere a inegalităților sociale și nu exclusiv ca un beneficiu punctual.

Ce riscuri există

În lipsa unei decizii formale, subiectul înghețării alocațiilor rămâne incert, alimentând preocupările părinților pentru anul următor. Ministrul Muncii a precizat că, în acest moment, nu există un demers concret care să vizeze blocarea actualizării sumelor.

„Eu nu văd de ce nu am continua să sprijinim acolo”, a afirmat Florin Manole, referindu-se la menținerea sprijinului financiar acordat copiilor.

Declarațiile vin într-un context în care organizațiile sociale și specialiștii în economie solicită măsuri adaptate realităților economice actuale, pentru protejarea familiilor de efectele inflației. Mesajul transmis de ministru indică faptul că majorarea alocațiilor este percepută drept o soluție practică și necesară.

