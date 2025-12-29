B1 Inregistrari!
Alocațiile pentru copii în 2026. Când sunt așteptate și ce valori vor avea alocațiile pentru copii în luna ianuarie

Alocațiile pentru copii în 2026. Când sunt așteptate și ce valori vor avea alocațiile pentru copii în luna ianuarie

Iulia Petcu
29 dec. 2025, 16:36
Alocațiile pentru copii în 2026. Când sunt așteptate și ce valori vor avea alocațiile pentru copii în luna ianuarie
Sursa foto: Freepik / @asier_relampagoestudio
Cuprins
  1. Cum funcționează sistemul de plată a alocațiilor pentru copii în România
  2. Când sunt așteptate alocațiile pentru copii în luna ianuarie 2026
  3. Ce valori vor avea alocațiile pentru copii pe parcursul anului 2026
  4. Ce alte forme de sprijin pot completa alocațiile pentru copii

Alocațiile pentru copii rămân un punct de referință pentru milioane de români și în anul 2026. Primele plăți din noul an sunt atent urmărite, mai ales în contextul reluării cursurilor școlare și al cheltuielilor aferente începutului de an.

Cum funcționează sistemul de plată a alocațiilor pentru copii în România

Alocațiile pentru copii reprezintă un drept social esențial, fiind virate lunar către un număr constant de beneficiari. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) administrează acest sistem, care acoperă în prezent peste 3,5 milioane de copii la nivel național. Datele centralizate de instituție reflectă un efort bugetar considerabil, realizat prin proceduri recurente, care permit o monitorizare clară a sumelor și a beneficiarilor.

Conform raportărilor aferente lunii noiembrie 2025, statul român a alocat aproximativ 1,19 miliarde de lei pentru plata alocațiilor. Valoarea media achitată pentru fiecare beneficiar a fost de 335,32 lei, calculată în funcție de vârstă și de eventualele situații speciale prevăzute de legislația în vigoare. Din perspectiva distribuției teritoriale, municipiul București a înregistrat cel mai mare număr de beneficiari, cu un total de 363.313 copii, potrivit Capital.

Când sunt așteptate alocațiile pentru copii în luna ianuarie 2026

În mod obișnuit, alocațiile pentru copii sunt virate în data de 8 a fiecărei luni, aceasta fiind ziua standard de efectuare a plăților. În ianuarie 2026, această dată coincide cu reluarea cursurilor școlare după vacanța de iarnă și zilele libere legale. Ziua de 8 ianuarie 2026 va marca, astfel, atât revenirea elevilor în bănci, cât și momentul așteptat pentru alocarea alocațiilor. Autoritățile avertizează însă că pot exista întârzieri punctuale, cauzate de zilele nelucrătoare și de procesarea bancară specifică începutului de an.

În unele situații, banii ar putea ajunge pe cardurile beneficiarilor începând cu data de 12 ianuarie 2026, fără ca acest lucru să indice modificări ale sistemului de plată.

Ce valori vor avea alocațiile pentru copii pe parcursul anului 2026

Sumele acordate în 2026 vor rămâne identice cu cele stabilite prin majorările aplicate în luna ianuarie 2025, conform cadrului legislativ actual. Pentru copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și pentru copiii cu dizabilități, alocația lunară este de 794 de lei.

Aceeași valoare se aplică și copiilor mai mari de doi ani încadrați într-o categorie de dizabilitate, indiferent de alte criterii. Pentru copiii cu vârsta de peste doi ani, care nu se află într-o situație specială, alocația lunară este de 323 de lei, sumă virată automat.

Ce alte forme de sprijin pot completa alocațiile pentru copii

Pe lângă alocațiile lunare, elevii pot beneficia de burse acordate în cadrul sistemului educațional, în funcție de performanță sau situație socială. Statul acordă burse de merit, burse tehnologice pentru învățământul profesional, precum și burse sociale destinate familiilor cu venituri reduse.

De asemenea, există programe de sprijin dedicate mamelor minore, menite să susțină reintegrarea școlară și să completeze sprijinul financiar oferit prin alocații.

