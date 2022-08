Analist Bloomberg: Românii plătesc din veniturile lor modeste cele mai mari facturi la energie din UE

În Europa, numai Marea Britanie plătește mai mult decât România și cetățenii se pregptesc deja să emigreze.

Sumele scoase din buzunarele noastre sunt triple față de Spania și Turcia și mai mari decât toate țările din UE conform unei analize realizate de profit.ro.

Scumpirea locală a fost precipitată și de oprirea accidentală a centralei pe gaze naturale de la Iernut.

Conform analizei amintite, toți europeni s-au alimentat la prețuri de peste 600 euro/MWh. Nu însă și România: figurăm în sistem cu un preț de 616,38 euro/MWh, nivel apropiat de Grecia, Austria, Slovacia, Bulgaria și Franța.

Javier Blas, editorialist pentru energie și mărfuri la Bloomberg, a postat pe contul său de Twitter o hartă a prețurilor la electricitate în Europa: România are o energie mai scumpă decât toate țările nordice, Letonia, Irlanda și Malta.

Tot România plătește mai mult de trei ori facturile la energie față de Spania și Turcia. De reținut: înainte de anul 2020, ce trecea de 75-100 euro/MWh era considerată o factură scumpă.

MAP OF THE DAY: Day-ahead electricity prices in Europe are eye-watering, with lots of countries setting record highs for today. Notable to see the Nordics close to €400 per MWh, and Germany at €600. Before 2020, anything above €75-100 was considered expensive|

— Javier Blas (@JavierBlas)